Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиФутболисты «Локомотива» уходят на карантин из-за коронавируса

Футболисты "Локомотива" уходят на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщается на сайте московского клуба.
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«Локомотив» прекратил тренировки из-за коронавируса

Спорт-Экспресс11:00

«Локомотив» ушёл на карантин

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«Локомотив» распустил команду по домам

Матч ТВ11:14

«Локомотив» ушёл на карантин

Sport.ru11:59

«Локомотив» решил уйти на карантин

Sport24.ru11:04

Футболисты «Локомотива» уходят на карантин из-за коронавируса

РИА Новости11:12

«Локомотив» прекратил тренировки в связи с пандемией коронавируса

RT на русском11:32
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Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
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