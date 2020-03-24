«Локомотив» отменил тренировки на базе в Баковке и ушел на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.

Экономика Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей "Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.

Происшествия Главный инфекционист Ставрополья уволена Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Общество Медики назвали средний возраст умерших от коронавируса Глава Института Коха Лотар Виланд рассказал, что средний взраст зараженных составляет 45 лет, а средний возраст умерших - 82 года.

Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.

Общество Рошаль призвал не создавать «нервозную атмосферу» вокруг коронавируса Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль призвал не бояться коронавируса и не нагнетать, не создавать нервозную атмосферу, поскольку смертность от этого вируса меньше, чем от многих других инфекций.

Общество В Госдуме предлагают временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ В Государственной думе предлагают освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.

Политика МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».

Авто В сети появились первые изображения нового Renault Sandero Хэтчбек Renault Sandero сменит поколение и получит абсолютно новый кузов — его внешний вид станет более «взрослым» и презентабельным, приблизившись к «старшим» моделям вроде Clio, Megane и Talisman.

Общество В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.

Политика Правительство поручило вывезти россиян с Украины спецпоездом "Минтрансу России совместно с МВД России, Роспотребнадзором, ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины", - говорится в сообщении.

Общество В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».

Здоровье Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.

Экономика Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.

Интернет WhatsApp предоставит людям возможность проверять фейковые сообщения WhatsApp работает над полезной функцией, которая позволит людям искать в Интернете содержимое перенаправленного сообщения, которое они получили.

Энергетика Заполняемость европейских хранилищ газом составила рекордные 60% Управления по энергетической информации считает, что такой высокий уровень запасов природного газа является результатом мягкой зимы, а также растущего импорта газа по трубопроводам и в виде сжиженного природного газа.

Происшествия У троих россиян выявлен коронавирус Три новых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили у россиян, один из них — в Санкт-Петербурге, два других — за рубежом.

Общество Травников обратился к пожилым сибирякам из-за коронавируса Губернатор Новосибирской области выступил со срочным сообщением к жителям региона, в котором попросил пожилых людей соблюдать карантин.