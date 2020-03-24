Коронавирус

Sport24.ruSport24.ru«Локомотив» решил уйти на карантин

«Локомотив» отменил тренировки на базе в Баковке и ушел на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.
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«Локомотив» прекратил тренировки из-за коронавируса

Спорт-Экспресс11:00

«Локомотив» решил уйти на карантин

Sport24.ru11:04

«Локомотив» ушёл на карантин

Чемпионат10:56

«Локомотив» распустил команду по домам

Матч ТВ11:14

«Локомотив» ушёл на карантин

Sport.ru11:59

Футболисты «Локомотива» уходят на карантин из-за коронавируса

РИА Новости11:12

В РФС рассказали о судьбе финала Кубка России в Екатеринбурге, где ввели ограничения из-за коронавируса

Накануне.Ru05:45
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Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости 10:51
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Здоровье

Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса

Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Взгляд.ру вчера в 05:35
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Интерфакс 09:10
Общество

Медики назвали средний возраст умерших от коронавируса

Глава Института Коха Лотар Виланд рассказал, что средний взраст зараженных составляет 45 лет, а средний возраст умерших - 82 года.
Aobe.ru 08:27
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России

В 14 регионах России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:36
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости 14:18
Общество

Рошаль призвал не создавать «нервозную атмосферу» вокруг коронавируса

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль призвал не бояться коронавируса и не нагнетать, не создавать нервозную атмосферу, поскольку смертность от этого вируса меньше, чем от многих других инфекций.
РИА Новости вчера в 10:09
Общество

В Госдуме предлагают временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

В Государственной думе предлагают освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.
Газета.Ru 20:37
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК 13:29
Авто

В сети появились первые изображения нового Renault Sandero

Хэтчбек Renault Sandero сменит поколение и получит абсолютно новый кузов — его внешний вид станет более «взрослым» и презентабельным, приблизившись к «старшим» моделям вроде Clio, Megane и Talisman.
Тарантас Ньюс 10:12
Общество

В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 13:55
Кино

Релиз «Чудо-женщины 2» отложен из-за коронавируса

Студия Warner Bros. не решилась выпустить экранизацию комиксов "Чудо-женщина 2: 1984" в назначенный ранее срок.
Kinonews.ru 16:08
Армия и оружие

National Interest назвал российский танк Т-95 «кошмаром» для НАТО

Российский основной боевой танк Т-95, разработка которого началась накануне распада СССР, был "мечтой танкиста", которая стала бы "кошмаром" для НАТО в случае принятия на вооружение.
РИА Новости 22:14
Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,6

РИА Новости 23:31
Политика

Правительство поручило вывезти россиян с Украины спецпоездом

"Минтрансу России совместно с МВД России, Роспотребнадзором, ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
Здоровье

Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома

Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru 16:30
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru 19:48
Игры

Ubisoft дарит игру-сказку Child of Light всем пользователям

Компания Ubisoft запустила бесплатную раздачу игры Child of Light в своем сервисе цифровой дистрибуции Uplay.
Российская газета 11:49
Энергетика

Скубченко: Украинцам при плюсовой зиме впаривают тепло, будто на улице мороз

Не переживайте, следующей зимой Зеленский запилит нам пару красивых роликов, как он "борется" с тарифами.
Украина.ру 06:50
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru 12:42
Интернет

WhatsApp предоставит людям возможность проверять фейковые сообщения

WhatsApp работает над полезной функцией, которая позволит людям искать в Интернете содержимое перенаправленного сообщения, которое они получили.
Megaobzor.com 02:28
Общество

Пандемия коронавируса стала поводом для вечеринок в Краснодаре

На фоне новостей о распространении в мире инфекции SARS-CoV-2, в Краснодаре клубы начали устраивать «коронавечеринки».
ФАН 22:47
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Энергетика

Заполняемость европейских хранилищ газом составила рекордные 60%

Управления по энергетической информации считает, что такой высокий уровень запасов природного газа является результатом мягкой зимы, а также растущего импорта газа по трубопроводам и в виде сжиженного природного газа.
Комсомольская правда 15:38
Происшествия

У троих россиян выявлен коронавирус

Три новых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили у россиян, один из них — в Санкт-Петербурге, два других — за рубежом.
Коммерсантъ 22:23
Общество

Травников обратился к пожилым сибирякам из-за коронавируса

Губернатор Новосибирской области выступил со срочным сообщением к жителям региона, в котором попросил пожилых людей соблюдать карантин.
Atas.info 07:45
Религия

В РПЦ обсуждают вопрос об ограничении доступа в храмы

Вселенский патриарх Варфоломей ранее распорядился остановить богослужения из-за угрозы распространения коронавируса.
RuNews24.ru 16:40
Общество

Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом

Режим повышенной готовности и ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве уже привели к закрытию театров, ресторанов, выставочных залов, многих кинотеатров, фитнес-клубов, бассейнов и других предприятий.
РБК 23:00
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