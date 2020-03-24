Коронавирус
Sport24.ru«Локомотив» решил уйти на карантин
«Локомотив» отменил тренировки на базе в Баковке и ушел на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.
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Экономика
Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Здоровье
Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса
Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Общество
Медики назвали средний возраст умерших от коронавируса
Глава Института Коха Лотар Виланд рассказал, что средний взраст зараженных составляет 45 лет, а средний возраст умерших - 82 года.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России
В 14 регионах России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Общество
Рошаль призвал не создавать «нервозную атмосферу» вокруг коронавируса
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль призвал не бояться коронавируса и не нагнетать, не создавать нервозную атмосферу, поскольку смертность от этого вируса меньше, чем от многих других инфекций.
Общество
В Госдуме предлагают временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ
В Государственной думе предлагают освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
Авто
В сети появились первые изображения нового Renault Sandero
Хэтчбек Renault Sandero сменит поколение и получит абсолютно новый кузов — его внешний вид станет более «взрослым» и презентабельным, приблизившись к «старшим» моделям вроде Clio, Megane и Talisman.
Общество
В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Кино
Релиз «Чудо-женщины 2» отложен из-за коронавируса
Студия Warner Bros. не решилась выпустить экранизацию комиксов "Чудо-женщина 2: 1984" в назначенный ранее срок.
Армия и оружие
National Interest назвал российский танк Т-95 «кошмаром» для НАТО
Российский основной боевой танк Т-95, разработка которого началась накануне распада СССР, был "мечтой танкиста", которая стала бы "кошмаром" для НАТО в случае принятия на вооружение.
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,6
Политика
Правительство поручило вывезти россиян с Украины спецпоездом
"Минтрансу России совместно с МВД России, Роспотребнадзором, ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины", - говорится в сообщении.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Здоровье
Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома
Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Здоровье
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Игры
Ubisoft дарит игру-сказку Child of Light всем пользователям
Компания Ubisoft запустила бесплатную раздачу игры Child of Light в своем сервисе цифровой дистрибуции Uplay.
Энергетика
Скубченко: Украинцам при плюсовой зиме впаривают тепло, будто на улице мороз
Не переживайте, следующей зимой Зеленский запилит нам пару красивых роликов, как он "борется" с тарифами.
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Интернет
WhatsApp предоставит людям возможность проверять фейковые сообщения
WhatsApp работает над полезной функцией, которая позволит людям искать в Интернете содержимое перенаправленного сообщения, которое они получили.
Общество
Пандемия коронавируса стала поводом для вечеринок в Краснодаре
На фоне новостей о распространении в мире инфекции SARS-CoV-2, в Краснодаре клубы начали устраивать «коронавечеринки».
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Энергетика
Заполняемость европейских хранилищ газом составила рекордные 60%
Управления по энергетической информации считает, что такой высокий уровень запасов природного газа является результатом мягкой зимы, а также растущего импорта газа по трубопроводам и в виде сжиженного природного газа.
Происшествия
У троих россиян выявлен коронавирус
Три новых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили у россиян, один из них — в Санкт-Петербурге, два других — за рубежом.
Общество
Травников обратился к пожилым сибирякам из-за коронавируса
Губернатор Новосибирской области выступил со срочным сообщением к жителям региона, в котором попросил пожилых людей соблюдать карантин.
Религия
В РПЦ обсуждают вопрос об ограничении доступа в храмы
Вселенский патриарх Варфоломей ранее распорядился остановить богослужения из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом
Режим повышенной готовности и ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве уже привели к закрытию театров, ресторанов, выставочных залов, многих кинотеатров, фитнес-клубов, бассейнов и других предприятий.