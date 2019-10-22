Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что московская команда сыграет в зеленой форме в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Локомотив» с «Ювентусом» сыграет в зеленой форме

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