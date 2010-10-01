Лига чемпионов

Soccer.ruSoccer.ru«Локомотив» с «Ювентусом» сыграет в зеленой форме

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Пресс-служба "Локомотива" сообщает, что московская команда сыграет в зеленой форме в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".
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