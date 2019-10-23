Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВ«Локомотив» выйдет на матч против «Ювентуса» в зеленом

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 22 октября
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
«Локомотив» определился с комплектом формы на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ювентуса».
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