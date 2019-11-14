Футбол
РИА Новости«Локомотив» сделал заявление по реконструкции «РЖД-Арены»
В четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что готов проконсультировать футбольный клуб "Локомотив" по проекту реконструкции стадиона "РЖД Арена".
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ФК «Локомотив» пока не определился со стадионом для домашних матчей на время реконструкции «РЖД-Арены»
Агентство Москвавчера в 08:30
Мещеряков: к этому сезону реконструкция «РЖД Арены» не имеет никакого отношения
Чемпионатвчера в 07:27
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Футбол
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Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
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