Футбол
РИА Новости«Локомотив» сделал заявление по реконструкции «РЖД-Арены»
В четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что готов проконсультировать футбольный клуб "Локомотив" по проекту реконструкции стадиона "РЖД Арена".
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ФК «Локомотив» пока не определился со стадионом для домашних матчей на время реконструкции «РЖД-Арены»
Агентство Москвавчера в 08:30
Мещеряков: к этому сезону реконструкция «РЖД Арены» не имеет никакого отношения
Чемпионатвчера в 07:27
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Общество
Жительница алтайского села упала на колени перед Медведевым
Во время рабочего визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в алтайское село Санниково местная жительница упала на колени с жалобой на бездействие местных властей.
Музыка
Бузова анонсировала выступление на Евровидении
Как писал News.ru ранее, информацию о том, что Ольга Бузова будет представлять Россию на международном конкурсе Евровидение-2020 опроверг её агент Антон Богословский.
Авто
Краш-тест самого безопасного автомобиля показали на видео
Качество работы вспомогательных систем Европейский комитет оценивает в 77%. По результатам всех тестов автомобиль получил пять звезд.
Происшествия
Пропавшую в Крыму девочку нашли мертвой. Подозревают отчима
В Раздольненском районе Крыма нашли мертвой пропавшую несколько дней назад девочку.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Финансы
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) дать возможность гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Экономика
«Юлмарт» может перейти кредиторам
"Юлмарт" может перейти под управление кредитора Михаила Скигина.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров
Российский летчик Дамир Юсупов, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета.
Экономика
В России с июня 2020 года начнут маркировать молочные продукты
Введение с 1 июня 2020 года обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции утверждено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Происшествия
Адвокат: историку Соколову не сообщили об увольнении из СПбГУ
Адвокат Александр Почуев заявил, что историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, пока не сообщили об увольнении из Санкт-Петербургского государственного университета.
Кино
Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»
Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Армия и оружие
WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
Общество
В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов
Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
Общество
В России могут запретить водку с ароматизаторами
В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
Единоборства
Харитонов проиграл Васселлу нокаутом на турнире Bellator в Израиле
Российский боец ММА Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселлу в главном поединке прошедшего в Израиле турнира Bellator 234.
Политика
Трамп и Эрдоган достигли прогресса по вопросу российских С-400
Футбол
Стерлинг и Саутгейт осудили болельщиков, освиставших Джо Гомеса
Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг заявил, что болельщикам не стоило освистывать Джо Гомеса, который вышел на замену в игре Англии против Черногории.
Общество
Минздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах
Минздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах.
Политика
Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
Делегации из России и США обсудили выполнением СНВ-3 на встрече двусторонней консультативной комиссии в Женеве 6-13 ноября, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
Политика
CNN: Российские шпионы перехватили телефонный разговор посла США в ЕС с Трампом
Бывший офицер ЦРУ Марк Полимеропулос заявил, что летний телефонный разговор между послом Соединенных Штатов Америки в Европейском союзе Гордоном Сондлендом и президентом США Дональдом Трампом, вероятно, подвергся прослушке.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Здоровье
Глава челябинского минздрава начал кадровую реформу с лучших в регионе врачей
По данным источников Znak.com, свои посты покинут сразу несколько внештатных специалистов при минздраве, отвечающих за отдельные направления медицины в регионе.
Происшествия
В Шереметьево прилетевший из Минска самолет задел стоящий лайнер
Пассажирский самолет Airbus A320, прилетевший из Минска в Москву, после посадки задел в аэропорту Шереметьево стоящий лайнер.
Политика
Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе
«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Армия и оружие
Американский журнал назвал слабое место США в случае войны с Россией
Происшествия
Россия заявила права на Бориса Мазо
Согласно документам, представленным австрийскими адвокатами господина Мазо в суд, дом был приобретен на заемные средства, полученные компанией семьи экс-чиновника от фирмы его бизнес-партнера, причем недвижимость оценивалась в €2 млн.
Происшествия
Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае
В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Общество
Жители России запрашивают на 6% меньшую зарплату, чем мигранты
Зарплатные ожидания жителей России в сегменте линейного персонала оказались в среднем на 6% ниже, чем у мигрантов.
Общество
В России в 2020 году могут появиться «умные» остановки
НТИ "Автонет" Национальная технологическая инициатива (НТИ) - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году.