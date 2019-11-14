Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Локомотив» сделал заявление по реконструкции «РЖД-Арены»

В четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что готов проконсультировать футбольный клуб "Локомотив" по проекту реконструкции стадиона "РЖД Арена".
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«РЖД Арена» в Черкизове закроется на масштабную реконструкцию

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Главный архитектор Москвы заявил о реконструкции стадиона «Локомотива»

РБКвчера в 06:13
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Как писал News.ru ранее, информацию о том, что Ольга Бузова будет представлять Россию на международном конкурсе Евровидение-2020 опроверг её агент Антон Богословский.
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Адвокат Александр Почуев заявил, что историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, пока не сообщили об увольнении из Санкт-Петербургского государственного университета.
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Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
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Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг заявил, что болельщикам не стоило освистывать Джо Гомеса, который вышел на замену в игре Англии против Черногории.
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Минздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах.
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Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3

Делегации из России и США обсудили выполнением СНВ-3 на встрече двусторонней консультативной комиссии в Женеве 6-13 ноября, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
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Бывший офицер ЦРУ Марк Полимеропулос заявил, что летний телефонный разговор между послом Соединенных Штатов Америки в Европейском союзе Гордоном Сондлендом и президентом США Дональдом Трампом, вероятно, подвергся прослушке.
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ТАСС вчера в 19:24
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