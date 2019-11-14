Футбол
РИА Новости«Локомотив» сделал заявление по реконструкции «РЖД-Арены»
В четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что готов проконсультировать футбольный клуб "Локомотив" по проекту реконструкции стадиона "РЖД Арена".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Происшествия
Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска. Прямой эфир
В новом выпуске программы «Замкадье» журналисты Дмитрий Козенко и Александр Никишин обсуждают главные новости регионов России.
Общество
Сведения о тяжелом состоянии Армена Джигарханяна не подтвердились
Напомним, в августе Джигарханян был госпитализирован и вскоре после профилактики выписан.
Политика
Следователи опубликовали записи «перехваченных» переговоров по делу MH17
Объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием гибели рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года, опубликовала записи переговоров, которые, как утверждается, вели ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и представители России.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Происшествия
Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Наследник Дома Романовых, Великий князь Георгий Романов, попал в автомобильную аварию в Санкт-Петербурге в четверг.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Политика
Путин рассказал о планах России в период председательства в БРИКС
Президент России Владимир Путин рассказал, какие предложения Москва будет выдвигать во время председательства в БРИКС в следующем году.
Происшествия
В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.
Политика
Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС
Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Происшествия
Защита историка Соколова обжаловала его арест
Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении своей ученицы и сподвижницы Анастасии Ещенко, подала жалобу на заключение ученого под стражу.
Политика
В Госдуме рассказали об иностранном вмешательстве в дела РФ
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России зафиксировала вмешательство в дела 17 субъектов страны.
Политика
Помощник вице-премьера Гордеева назначен куратором мусорной реформы
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Константина Румянцева заместителем министра Минприроды, ответственным за мусорную реформу.
Происшествия
Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован
Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве.
Происшествия
Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны
Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Происшествия
Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму
Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Экономика
Госдума захотела вернуть рубль в прошлое
Депутаты Госдумы предложили Центробанку отказаться от плавающего курса рубля и вернуть валютный коридор, восстановив финансовые инструменты регулирования, действовавшие до 2014 года, соответствующие документы опубликованы на сайте нижней палаты парламента.
Общество
Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Политика
Мужа украинского депутата задержали по запросу России
Гражданский муж народного депутата фракции «Слуга народа» Анны Скороход Алексей Алякин задержан в Киеве по запросу России.
Волейбол
Бузато назначен главным тренером женской сборной России по волейболу
Итальянец Серджио Бузато назначен на пост главного тренера женской сборной России по волейболу, сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Политика
Глава МИД Украины допустил выход страны из минских соглашений
Украинские власти допускают выход страны из минских соглашений, которые были заключены в 2015 году "нормандской четверкой" - Францией, Германией, Россией и Украиной для урегулирования конфликта в Донбассе.
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Футбол
Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от Adidas
На прошлой неделе в Москве компания Adidas презентовала новую форму для сборной России по футболу.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.