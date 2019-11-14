Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Локомотив» сделал заявление по реконструкции «РЖД-Арены»

В четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что готов проконсультировать футбольный клуб "Локомотив" по проекту реконструкции стадиона "РЖД Арена".
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«РЖД Арена» в Черкизове закроется на масштабную реконструкцию

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РБК06:13
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Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru 06:21
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Путин рассказал о планах России в период председательства в БРИКС

Президент России Владимир Путин рассказал, какие предложения Москва будет выдвигать во время председательства в БРИКС в следующем году.
РИА Новости 10:43
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В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину

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Защита историка Соколова обжаловала его арест

Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении своей ученицы и сподвижницы Анастасии Ещенко, подала жалобу на заключение ученого под стражу.
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Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован

Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве.
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Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
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Госдума захотела вернуть рубль в прошлое

Депутаты Госдумы предложили Центробанку отказаться от плавающего курса рубля и вернуть валютный коридор, восстановив финансовые инструменты регулирования, действовавшие до 2014 года, соответствующие документы опубликованы на сайте нижней палаты парламента.
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Гражданский муж народного депутата фракции «Слуга народа» Анны Скороход Алексей Алякин задержан в Киеве по запросу России.
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Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от Adidas

На прошлой неделе в Москве компания Adidas презентовала новую форму для сборной России по футболу.
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В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
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