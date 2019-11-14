Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Локомотив» сделал заявление по реконструкции «РЖД-Арены»

В четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что готов проконсультировать футбольный клуб "Локомотив" по проекту реконструкции стадиона "РЖД Арена".
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
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