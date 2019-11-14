В четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что готов проконсультировать футбольный клуб "Локомотив" по проекту реконструкции стадиона "РЖД Арена".

Общество В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.

Наука Ученые нашли способ избавиться от депрессии Ученые из Школы медицины Бостонского университета выяснили, что занятия йогой и дыхательные упражнения способны за короткий срок облегчить симптомы депрессии и тревоги.

Политика Российский сенатор ответил на предложение Лукашенко по границе Именно поэтому, по словам Джабарова, на границе России и Беларуси возникают проблемы с пропуском граждан третьих стран, о которых ранее говорил президент Александр Лукашенко.

Политика В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".

Общество Майор ФСБ разгласил гостайну суду Указание в иске номера части признали серьезным служебным проступком Как стало известно "Ъ", попытка майора пограничного управления ФСБ по Крыму Александра Ткаченко добиться через суд предоставления ему дополнительного отдыха за переработку обернулась дисциплинарным взысканием за разглашение секретной информации.

Политика Путин приветствовал разведение сил в Донбассе Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что приветствует разведение сил и средств в Донбассе.

Происшествия Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров Российский летчик Дамир Юсупов, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета.

Политика Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.

Общество Глава Приамурья назвал причины трагедии в колледже Благовещенска Губернатор Амурской области Василий Орлов на сессии законодательного собрания в качестве одной из причин стрельбы в колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске назвал недостатки в воспитательной работе.

Игры Опубликован релизный трейлер Terminator: Resistance Завтра, 15 ноября, на PC, PS4 и Xbox One выйдет шутер от первого лица Terminator: Resistance.

Экономика Отельеры просят ввести невозвратные тарифы Отельеры просят ввести невозвратные тарифы Опираясь на опыт авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков, отельеры добиваются внедрения практики невозвратных тарифов при бронировании гостиниц.

Политика Трамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом на выборах Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для того, чтобы одержать победу над бывшим вице-президентом страны Джо Байденом на президентских выборах в 2020 году.

Общество В Крыму владелец зоопарка планирует отдать или умертвить 30 медведей Бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка "Тайган" в Крыму, намерен отдать или умертвить часть медведей, в случае если зверинец будет закрыт по решению суда.

Происшествия Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.

Авто Новую Kia Optima засняли на дороге В Сети появились первые "живые" снимки седана Kia K5, известного за пределами Южной Кореи как Kia Optima.