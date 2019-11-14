Футбол
РИА Новости«Локомотив» сделал заявление по реконструкции «РЖД-Арены»
В четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что готов проконсультировать футбольный клуб "Локомотив" по проекту реконструкции стадиона "РЖД Арена".
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Общество
В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин
Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
Наука
Ученые нашли способ избавиться от депрессии
Ученые из Школы медицины Бостонского университета выяснили, что занятия йогой и дыхательные упражнения способны за короткий срок облегчить симптомы депрессии и тревоги.
Политика
Российский сенатор ответил на предложение Лукашенко по границе
Именно поэтому, по словам Джабарова, на границе России и Беларуси возникают проблемы с пропуском граждан третьих стран, о которых ранее говорил президент Александр Лукашенко.
Политика
В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе
В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".
Армия и оружие
Военная полиция России заняла бывший аэродром США в Сирии
Российская военная полиция взяла под охрану аэродром вблизи города Кобани, где ранее располагалась база США.
Музыка
Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади
Футбол
Месси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.
Общество
Майор ФСБ разгласил гостайну суду
Указание в иске номера части признали серьезным служебным проступком Как стало известно "Ъ", попытка майора пограничного управления ФСБ по Крыму Александра Ткаченко добиться через суд предоставления ему дополнительного отдыха за переработку обернулась дисциплинарным взысканием за разглашение секретной информации.
Политика
Путин приветствовал разведение сил в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что приветствует разведение сил и средств в Донбассе.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров
Российский летчик Дамир Юсупов, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Общество
Глава Приамурья назвал причины трагедии в колледже Благовещенска
Губернатор Амурской области Василий Орлов на сессии законодательного собрания в качестве одной из причин стрельбы в колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске назвал недостатки в воспитательной работе.
Игры
Опубликован релизный трейлер Terminator: Resistance
Завтра, 15 ноября, на PC, PS4 и Xbox One выйдет шутер от первого лица Terminator: Resistance.
Экономика
Отельеры просят ввести невозвратные тарифы
Отельеры просят ввести невозвратные тарифы Опираясь на опыт авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков, отельеры добиваются внедрения практики невозвратных тарифов при бронировании гостиниц.
Политика
Трамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для того, чтобы одержать победу над бывшим вице-президентом страны Джо Байденом на президентских выборах в 2020 году.
Общество
В Крыму владелец зоопарка планирует отдать или умертвить 30 медведей
Бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка "Тайган" в Крыму, намерен отдать или умертвить часть медведей, в случае если зверинец будет закрыт по решению суда.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
Здоровье
Медики рассказали, как распознать женский алкоголизм
Распознать, что в дом пришла беда, можно по нескольким признакам.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
Единоборства
Шлеменко проведет бой с Тейлором на турнире RCC
Российский боец Александр Шлеменко (58-12) станет участником главного боя на турнире RCC в Екатеринбурге 14 декабря.
Авто
Во время краш-тестов Euro NCAP разбил четыре новинки автопрома
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в России.
Авто
Новую Kia Optima засняли на дороге
В Сети появились первые "живые" снимки седана Kia K5, известного за пределами Южной Кореи как Kia Optima.
Политика
Глава МИД Украины допустил выход страны из Минских соглашений
Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью украинской службе BBC.
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Музыка