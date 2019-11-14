Футбол
РИА Новости«Локомотив» сделал заявление по реконструкции «РЖД-Арены»
В четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что готов проконсультировать футбольный клуб "Локомотив" по проекту реконструкции стадиона "РЖД Арена".
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ФК «Локомотив» пока не определился со стадионом для домашних матчей на время реконструкции «РЖД-Арены»
Агентство Москвавчера в 08:30
Мещеряков: к этому сезону реконструкция «РЖД Арены» не имеет никакого отношения
Чемпионатвчера в 07:27
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В Грузии началась новая волна массовых протестов – оппозиционные партии объединились, вывели в центр Тбилиси несколько тысяч своих сторонников, которые заблокировали центральные улицы, и потребовали отставки председателя правительства Грузии Георгия Гахарии, а также проведения досрочных парламентских выборов.
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Режим ЧС введен в Симферопольском районе из-за лесного пожара
"В связи со сложившимися обстоятельствами состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), где принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Симферопольского района", - говорится в сообщении.
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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
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Представители вендинговой индустрии выступают за появление в России новой монеты номиналом 50 рублей.
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