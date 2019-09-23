Футбол
Vprognoze.ru«Локомотив» сенсационно проиграл «Балтике» и вылетел из Кубка России
Кубок России, 1/16 Финала, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
|31′
Эдер
Ян Казаев
|75′
|П
«Локомотив» завершил участие в Кубке России. В матче 1\16 финала турнира «железнодорожники» сенсационно потерпели поражение от «Балтики».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Кубок России. «Локомотив» проиграл в серии пенальти «Балтике» и вылетел из турнира
Бомбардир.рувчера в 17:10
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
Политика
В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.
RT на русском 05:26
Здоровье
Минздрав: «Зарплата медработников в Сатке соответствует нагрузке»
«При разборе обеих ситуаций вывод один – заработная плата медработников соответствует их нагрузке», - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Челябинск Сегодня 23 сентября в 22:53
Здоровье
Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам
Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.
Известия вчера в 09:29
Происшествия
Суд отпустил фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло из СИЗО
Басманный районный суд Москвы постановил отпустить из СИЗО фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло, сообщает «Медиазона».
Ведомости 08:46
Происшествия
В Петербурге врачи скорой помощи подрались с пациенткой
В Петербурге врачи из бригады скорой помощи в Елизаветинской больнице подрались с пациенткой, сообщил портал Питер-ТВ.
РИА Новости 08:35
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Общество
В России предложили смягчить наказание за нарушение проведения митинга
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внёс в нижнюю палату парламента проект закона о смягчении наказания за неоднократные нарушения порядка организации и проведения митингов и пикетов.
RT на русском 08:00
Экономика
Егор Носков: пока гражданские дела в РФ становятся уголовными, инвестиций не будет
Арест Майкла Калви ухудшил инвестиционный климат в России Основатель Baring Vostok Майкл Калви сегодня содержится под домашним арестом, следствие заказало новую экспертизу и это дает основание адвокатам американского бизнесмена полагать, что оно будет прекращено за отсутствием состава преступления.
Карелинформ вчера в 08:52
Происшествия
Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском
По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Экономика
Суд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор
Подрядчику консорциума Sakhalin Energy — компании по бурению нефтегазовых скважин «КСА Дойтаг Дриллинг» — удалось оспорить доначисление налогов за выплату дивидендов в офшор, следует из решения Арбитражного суда Сахалинской области.
РБК 02:04
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
В Китае женщина решила проветрить салон самолета через аварийный выход
Sputnik Таджикистан 04:33
Кино
Новый трейлер фильма «Путь: Во все тяжкие» появился в Сети
Сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер фильма "Путь: Во все тяжкие" на YouTube.
Народные новости вчера в 05:16
Происшествия
В Новосибирске загорелась крыша жилого дома
В жилом доме в центре Новосибирска загорелась крыша.
РБК 08:30
Космос
В NGC 1068 обнаружена необычная сверхновая типа II
Международная группа астрономов сообщает об обнаружении необычной сверхновой типа II в галактике NGC 1068 в рамках съемки DLT40.
AstroNews.ru 24 сентября в 10:38
Общество
Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Телепрограмма вчера в 13:36
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Политика
Путину предложили меры на случай новых санкций в сфере обороны
Президент Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым, в ходе которой тот представил главе государства меры на случай введения дополнительных санкций в сфере обороны, сообщает пресс-служба Кремля.
Взгляд.ру 07:20
Происшествия
В небе над Москвой едва не столкнулись два самолета
В небе над Москвой два самолета оказались на опасном близком друг от друга расстоянии.
Росбалт 08:12
Общество
Р.Вильфанд: Бабье лето придет в Москву в первой декаде октября
Бабье лето может прийти в Москву в первой декаде октября.
Агентство Москва 07:36
Армия и оружие
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником
С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником.
Российская газета 04:15
Технологии
Абоненты Tele2 смогут покупать и продавать минуты и гигабайты
Оператор мобильной связи Tele2 в сентябре представил «Биржу Tele2», где абоненты смогут торговать минутами и гигабайтами Клиенты оператора смогут самостоятельно решать, как распоряжаться пакетом своего тарифа.
Юга.ру вчера в 08:42
Авто
Официально представили новый кроссовер Honda Breeze, аналог Honda CR-V
Японский автопроизводитель представил новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze - аналог Honda CR-V нынешнего поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 07:47
Экономика
В правительстве задумались о приватизации Аэрофлота и Первого канала
Включение пакетов крупных компаний в план приватизации не означает их обязательную продажу в этот период, поскольку она происходит "на основании отдельных решений президента и правительства".
Ruposters.ru 08:55
Кино
Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.
Эхо Москвы вчера в 08:03
Космос
В ESA поделились детальным снимком Марса
Сотрудники ESA сумели заполучить детальное фото, полученное на поверхности Марса, а добиться этого удалось благодаря зонду Mars Express.
Дни24 23 сентября в 13:13