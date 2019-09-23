«Локомотив» завершил участие в Кубке России. В матче 1\16 финала турнира «железнодорожники» сенсационно потерпели поражение от «Балтики».

«Локомотив» сенсационно проиграл «Балтике» и вылетел из Кубка России

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