Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.

«Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России

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