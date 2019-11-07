Московский "Локомотив", несмотря на домашнее поражение "Ювентусу" (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сохраняет шансы на выход в плей-офф из квартете "D". В другом матче группы немецкий "Байер" одолел дома мадридский "Атлетико" - 2:1.

«Локомотив» сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

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