Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Локомотив» сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Московский "Локомотив" смог сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на поражение в матче с туринским "Ювентусом". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "бьянконери". "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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