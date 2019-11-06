Московский "Локомотив" смог сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на поражение в матче с туринским "Ювентусом". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "бьянконери". "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив» сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

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