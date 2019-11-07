«Продолжаем борьбу за выход в плей-офф», — говорится в сообщении «Локо». «Локомотив» после четырех туров сохраняет шансы на выход из группы. Команда занимает третье место в квартете D, набрав 3 очка.

«Локомотив»: «Продолжаем борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов»

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