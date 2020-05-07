Коронавирус

Lenta.ruLenta.ru«Локомотив» сообщил о зараженных коронавирусом в клубе

Двое сотрудников московского футбольного клуба «Локомотив» заразились коронавирусом. Об этом Sport24 сообщил директор по связям с общественностью железнодорожников Кирилл Брейдо.
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«Локомотив» сообщил о зараженных коронавирусом в клубе

Lenta.ru14:49

Двое сотрудников «Локомотив» заразились коронавирусом

МК-Спорт11:51

В «Локомотиве» подтвердили информацию о 2 случаях заражения коронавирусом среди сотрудников

Sport24.ru10:16

Брейдо: подтверждаю, что у двух сотрудников «Локомотива» обнаружен COVID-19

Газета.Ru10:56

В футбольном «Локомотиве» у двух человек диагностирован коронавирус

Вести.Ru10:51

В «Локомотиве» подтвердили случаи заражения COVID-19

Спорт день за днем10:45

У двух сотрудников «Локомотива» диагностирован коронавирус

Спорт БИЗНЕС Online11:37
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 16:40, Ашберн
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
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Гаджеты

MSI: на разгон Comet Lake-S рассчитывать не стоит

Накануне появления на рынке процессоров Comet Lake-S компания MSI проанализировала и обобщила возможности их разгона на примере образцов, которые были получены у Intel.
Игромания.ру 15:01
Происшествия

Создателю паблика «Омбудсмен полиции» предъявили обвинение

Коммерсантъ 15:49
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Общество

Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения»

Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения о "чипировании населения".
Piter.tv вчера в 04:08
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Общество

Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены

Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
Коммерсантъ 16:07
Общество

Собянин призвал москвичей готовиться к долгому периоду ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил точку зрения, что жителям столицы России еще не скоро удастся вернуться к привычной жизни без каких бы то ни было ограничений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.
Московский Комсомолец 06:13
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Экономика

ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и прокуратура проводят мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу.
ТАСС 13:52
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Здоровье

Жена Тарасова: не дело, когда 80 человек дома, а 20 — нет. Так просидим до конца года

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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 02:07
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Экономика

ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка

Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
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Экономика

S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России

Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 15:46
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Происшествия

Найдена женщина, затушившая Вечный огонь в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 23:17 — REGNUM Женщина, затушившая газировкой и пустыми бутылками Вечный огонь на Марсовом поле найдена сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге.
REGNUM 16:17
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Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
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Игры

Анонсированы первые игры для Xbox Series X

Компания Microsoft огласила список из 13 игр, которые первыми станут доступны на игровой приставке Xbox Series X следующего поколения.
Вести.Ru 13:37
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Общество

Собянин запретил посещать магазины без масок и перчаток

С 12 мая в Москве вводится обязательное ношение респираторов или масок, закрывающих рот и нос, и перчаток для пассажиров общественного транспорта и посетителей магазинов.
РБК 09:18
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Общество

Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
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Политика

Путин: Мишустин идет на поправку

Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений.
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Игры

Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath

В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая.
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Футбол

В «Сампдории» зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом

Ранее о шести новых случаях заболевания коронавирусом сообщила «Фиорентина».
Матч ТВ 15:29
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Политика

Трамп поговорил по телефону с Путиным

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся 7 мая, сообщила пресс-служба Белого дома.
ИА Красная Весна 11:14
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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

Газета.Ru вчера в 15:52
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Происшествия

В московском метро мужчина с ножом напал на девушку

В московском метрополитене мужчина пытался затащить девушку в туалет, угрожая ножом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Газета.Ru 16:01
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Происшествия

В массовом ДТП в Гатчинском районе погиб мужчина и пострадала женщина

В результате аварии погиб 61-летний мужчина, женщина получила многочисленные травмы.
Невские Новости 15:32
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Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
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Армия и оружие

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Вывод напрашивается сам: Украина не просто убивает жителей Донбасса, она целится по детям, молодым людям, — написал Пушилин, — В этих смертях прямая вина Зеленского, который за год у власти так и не удосужился отдать приказ о прекращении огня.
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МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

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ТАСС вчера в 15:31
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России сдвинули на конец лета

Ученые Сингапурского университета технологий и дизайна вновь сдвинули на более позднюю дату прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России.
Новый Омск вчера в 06:30
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
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Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru 14:38
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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