Коронавирус
Lenta.ru«Локомотив» сообщил о зараженных коронавирусом в клубе
Двое сотрудников московского футбольного клуба «Локомотив» заразились коронавирусом. Об этом Sport24 сообщил директор по связям с общественностью железнодорожников Кирилл Брейдо.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 16:40, Ашберн
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44
Гаджеты
MSI: на разгон Comet Lake-S рассчитывать не стоит
Накануне появления на рынке процессоров Comet Lake-S компания MSI проанализировала и обобщила возможности их разгона на примере образцов, которые были получены у Intel.
Игромания.ру 15:01
Общество
Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения»
Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения о "чипировании населения".
Piter.tv вчера в 04:08
Общество
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
Коммерсантъ 16:07
Общество
Собянин призвал москвичей готовиться к долгому периоду ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил точку зрения, что жителям столицы России еще не скоро удастся вернуться к привычной жизни без каких бы то ни было ограничений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.
Московский Комсомолец 06:13
Экономика
ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и прокуратура проводят мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу.
ТАСС 13:52
Здоровье
Жена Тарасова: не дело, когда 80 человек дома, а 20 — нет. Так просидим до конца года
Анастасия Костенко, жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, высказался о важности соблюдения режима самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Чемпионат 15:27
Экономика
ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
Экономика
S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 15:46
Происшествия
Найдена женщина, затушившая Вечный огонь в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 23:17 — REGNUM Женщина, затушившая газировкой и пустыми бутылками Вечный огонь на Марсовом поле найдена сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге.
REGNUM 16:17
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
Игры
Анонсированы первые игры для Xbox Series X
Компания Microsoft огласила список из 13 игр, которые первыми станут доступны на игровой приставке Xbox Series X следующего поколения.
Вести.Ru 13:37
Общество
Собянин запретил посещать магазины без масок и перчаток
С 12 мая в Москве вводится обязательное ношение респираторов или масок, закрывающих рот и нос, и перчаток для пассажиров общественного транспорта и посетителей магазинов.
РБК 09:18
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Политика
Путин: Мишустин идет на поправку
Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Игры
Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath
В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая.
CyberSport.ru 05:00
Футбол
В «Сампдории» зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом
Ранее о шести новых случаях заболевания коронавирусом сообщила «Фиорентина».
Матч ТВ 15:29
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Политика
Трамп поговорил по телефону с Путиным
Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся 7 мая, сообщила пресс-служба Белого дома.
ИА Красная Весна 11:14
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
Газета.Ru вчера в 15:52
Происшествия
В московском метро мужчина с ножом напал на девушку
В московском метрополитене мужчина пытался затащить девушку в туалет, угрожая ножом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Газета.Ru 16:01
Происшествия
В массовом ДТП в Гатчинском районе погиб мужчина и пострадала женщина
В результате аварии погиб 61-летний мужчина, женщина получила многочисленные травмы.
Невские Новости 15:32
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Армия и оружие
Пушилин: Украина целится в дома мирных жителей
Вывод напрашивается сам: Украина не просто убивает жителей Донбасса, она целится по детям, молодым людям, — написал Пушилин, — В этих смертях прямая вина Зеленского, который за год у власти так и не удосужился отдать приказ о прекращении огня.
Новостной фронт 09:43
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России сдвинули на конец лета
Ученые Сингапурского университета технологий и дизайна вновь сдвинули на более позднюю дату прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России.
Новый Омск вчера в 06:30
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru 14:38