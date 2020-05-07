Коронавирус
Lenta.ru«Локомотив» сообщил о зараженных коронавирусом в клубе
Двое сотрудников московского футбольного клуба «Локомотив» заразились коронавирусом. Об этом Sport24 сообщил директор по связям с общественностью железнодорожников Кирилл Брейдо.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 15:07, Ашберн
Происшествия
Найден мертвым глава исполкома Сармановского района Татарстана
Портал «БИЗНЕС Online» сообщил со ссылкой на собственные источники о смерти главы исполкома Сармановского района Альфиса Мухаметгараева.
Kursk.com 11:47
Экономика
ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
Путешествия
Отели Турции введут ограничения для туристов
Из-за распространения коронавируса турецкие отели введут ограничения для туристов.
Рамблер вчера в 14:04
Политика
Латвия не была республикой-донором в СССР
Горе-счетовод Борданс Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
Pravda.Ru вчера в 09:37
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Собянин: С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия
Сергей Собянин с 12 мая разрешил возобновить работу всем строительным и промышленным предприятиям Москвы.
Комсомольская правда 14:10
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru 14:05
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru 14:38
Политика
Кремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе россиян из самоизоляции, ответил, что до окончания введенного ранее срока еще есть время.
РБК 14:51
Общество
Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском 05:24
Экономика
Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес
Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция».
РБК 13:49
Наука
Израильские ученые с помощью 3D-визуализации выбирают лучшую сперму для ЭКО
Метод трехмерной визуализации позволил ученым идентифицировать самые быстрые сперматозоиды.
Хайтек 12:36
Общество
Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»
Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru 05:28
Общество
ЕГЭ и начало нового учебного года могут перенести
Кравцов подчеркнул, что важнее всего — здоровье школьников, поэтому экзамены будут проведены только тогда, когда буде стопроцентная уверенность, что это безопасно и соответствует требованиям Роспотребнадзора.
Мир новостей 00:11
Происшествия
Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму
Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
Кино
9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Discover24 05 мая в 06:46
Здоровье
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости вчера в 15:23
Армия и оружие
Россия отработала новую тактику против подлодок врага
Военное дело 09:45
Общество
Эксперты оценили вероятность заражения коронавирусом при купании
Эксперты оценили вероятность заражения коронавирусной инфекцией при купании в море или бассейне.
Актуальные Новости 12:32
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Армия и оружие
США выведут часть сил, включая ЗРК Patriot, из Саудовской Аравии
США планируют вывести из Саудовской Аравии четыре батареи ЗРК Patriot и десятки военнослужащих, а также рассматривают возможность дальнейшего сокращения военного присутствия.
ИА Красная Весна 14:35
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Общество
В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 51 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 14:47
Шоу-бизнес
Папарацци запечатлели реальную фигуру Ким Кардашьян без фотошопа
Журналисты запечатлели Ким Кардашьян в купальнике, когда она выходила к безлюдному пляжу.
Актуальные Новости 04:31
Экономика
Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период
Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости вчера в 10:07
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Кино
Появились новые фотографии со съёмок сиквелов «Аватаров»
В официальном Twitter-аккаунте «Аватаров» опубликовали пару новых фотографий со съёмок продолжений фантастической ленты Джеймса Кэмерона.
Игромания.ру 08:03
Происшествия
На волейболиста Спиридонова напали в Москве
Газета.Ru 09:28