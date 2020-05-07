Коронавирус

Lenta.ruLenta.ru«Локомотив» сообщил о зараженных коронавирусом в клубе

Двое сотрудников московского футбольного клуба «Локомотив» заразились коронавирусом. Об этом Sport24 сообщил директор по связям с общественностью железнодорожников Кирилл Брейдо.
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В футбольном «Локомотиве» у двух человек диагностирован коронавирус

Вести.Ru10:51

«Локомотив» подтвердил информацию о заражении сотрудников коронавирусом

ИА Красная Весна12:30

Двое сотрудников «Локомотив» заразились коронавирусом

МК-Спорт11:51

Брейдо: подтверждаю, что у двух сотрудников «Локомотива» обнаружен COVID-19

Газета.Ru10:56

«Локомотив» сообщил о зараженных коронавирусом в клубе

Lenta.ru14:49

В «Локомотиве» подтвердили случаи заражения COVID-19

Спорт день за днем10:45

В «Локомотиве» подтвердили информацию о 2 случаях заражения коронавирусом среди сотрудников

Sport24.ru10:16
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 15:07, Ашберн
Происшествия

Найден мертвым глава исполкома Сармановского района Татарстана

Портал «БИЗНЕС Online» сообщил со ссылкой на собственные источники о смерти главы исполкома Сармановского района Альфиса Мухаметгараева.
Kursk.com 11:47
15
Экономика

ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка

Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
83
Путешествия

Отели Турции введут ограничения для туристов

Из-за распространения коронавируса турецкие отели введут ограничения для туристов.
Рамблер вчера в 14:04
11
Политика

Латвия не была республикой-донором в СССР

Горе-счетовод Борданс Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
Pravda.Ru вчера в 09:37
1,4K
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
4,7K
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
2,4K
Общество

Собянин: С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия

Сергей Собянин с 12 мая разрешил возобновить работу всем строительным и промышленным предприятиям Москвы.
Комсомольская правда 14:10
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Фигурное катание

Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru 14:05
8
Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Газета.Ru 14:38
Политика

Кремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе россиян из самоизоляции, ответил, что до окончания введенного ранее срока еще есть время.
РБК 14:51
32
Общество

Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском 05:24
2,5K
Экономика

Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес

Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция».
РБК 13:49
7
Наука

Израильские ученые с помощью 3D-визуализации выбирают лучшую сперму для ЭКО

Метод трехмерной визуализации позволил ученым идентифицировать самые быстрые сперматозоиды.
Хайтек 12:36
Общество

Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»

Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru 05:28
1,8K
Общество

ЕГЭ и начало нового учебного года могут перенести

Кравцов подчеркнул, что важнее всего — здоровье школьников, поэтому экзамены будут проведены только тогда, когда буде стопроцентная уверенность, что это безопасно и соответствует требованиям Роспотребнадзора.
Мир новостей 00:11
932
Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
161
Кино

9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Discover24 05 мая в 06:46
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Здоровье

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости вчера в 15:23
427
Армия и оружие

Россия отработала новую тактику против подлодок врага

Военное дело 09:45
Общество

Эксперты оценили вероятность заражения коронавирусом при купании

Эксперты оценили вероятность заражения коронавирусной инфекцией при купании в море или бассейне.
Актуальные Новости 12:32
3
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
1,1K
Армия и оружие

США выведут часть сил, включая ЗРК Patriot, из Саудовской Аравии

США планируют вывести из Саудовской Аравии четыре батареи ЗРК Patriot и десятки военнослужащих, а также рассматривают возможность дальнейшего сокращения военного присутствия.
ИА Красная Весна 14:35
1
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Кино

Россияне выбрали главные фильмы о Великой Отечественной войне

Вокруг ТВ 08:56
177
Общество

В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 51 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 14:47
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Шоу-бизнес

Папарацци запечатлели реальную фигуру Ким Кардашьян без фотошопа

Журналисты запечатлели Ким Кардашьян в купальнике, когда она выходила к безлюдному пляжу.
Актуальные Новости 04:31
1
Экономика

Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период

Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости вчера в 10:07
247
Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
540
Кино

Появились новые фотографии со съёмок сиквелов «Аватаров»

В официальном Twitter-аккаунте «Аватаров» опубликовали пару новых фотографий со съёмок продолжений фантастической ленты Джеймса Кэмерона.
Игромания.ру 08:03
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Происшествия

На волейболиста Спиридонова напали в Москве

Газета.Ru 09:28
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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