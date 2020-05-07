Двое сотрудников московского футбольного клуба «Локомотив» заразились коронавирусом. Об этом Sport24 сообщил директор по связям с общественностью железнодорожников Кирилл Брейдо.

«Локомотив» сообщил о зараженных коронавирусом в клубе

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