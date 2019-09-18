Лига чемпионов
Lenta.ru«Локомотив» стартовал с победы в Лиге чемпионов
|16′
Гжегож Крыховяк
Бенедикт Хеведес
|25′
|37′
Дмитрий Баринов
Леон Бэйли
Лукас Аларио
|46′
|55′
Дмитрий Баринов
Юлиан Баумгартлингер
Надьем Амири
|71′
Чарлес Арангис
|76′
|90′+3′
Жоау Мариу
Брайан Идову
|69%
|Владение мячом
|31%
|89%
|Процент точных передач
|66%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|2
|9
|Угловые
|2
|7
|Отборы
|19
|13
|Фолы
|7
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Байер
Расстановка 4‑5‑1
1
Градецки
8
Бендер
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
38
Бельараби
20
Арангис
29
Хавертц
11
Амири
13
Аларио
31
Фолланд
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
5
Хёведес
31
Рыбус
6
Баринов
27
Серкейра
7
Крыховяк
17
Жемалетдинов
9
Смолов
3
Идову
Локомотив
Расстановка 4‑3‑3
Московский «Локомотив» одержал победу над немецким «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча состоялась 18 сентября в Германии и завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 21:03, Вашингтон
Происшествия
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости 19:42
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 19:30
Шоу-бизнес
Майли Сайрус напугала фанатов «полуобнажённым» фото
Фанаты предположили, что песня была посвящена разрыву Сайрус с мужем, который часто называл её своим ангелом.
News.ru 06:10
Общество
Губернатор Алтайского края отчитал муниципалитеты накануне отопительного сезона
Комсомольская правда 08:06
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 сентября в 06:26
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Общество
Более 70% россиян выступают за ограничение притока трудовых мигрантов
Опрос «Левада-центра» показал, что 72% россиян считают, что в стране нужно ограничить приток иностранцев, которые приезжают в Россию для заработка, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 00:49
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 09:50
Технологии
Искусственный интеллект поможет магазинам в РФ подстраивать ассортимент под покупателей
Система "умной" витрины — персонализации ассортимента товаров магазинов под каждого покупателя — появится в России уже в 2021 году, сообщили РИА Новости в информбюро Национальной технологической инициативы.
ПРАЙМ 20:20
Армия и оружие
Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией
НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
Известия 16:38
Политика
Помпео оценил назначение нового советника по нацбезопасности США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что новый советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен будет отстаивать интересы страны с позиции силы.
RT на русском 20:36
Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат вчера в 08:58
Политика
Монета с Крымским мостом подействовала на украинских журналистов, как чеснок на вампира
Журналист телеканала "Крым 24" Александр Макарь в прямом эфире программы "60 минут" рассказал, как в Варшаве подарил украинскому коллеге сувенирную пятирублевую монету с изображением Крымского моста.
Вести.Ru 08:15
Космос
Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день
Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.
Ридус 04:37
Происшествия
Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР
По данным ФСБ России, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки (мели) Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ.
ТАСС 04:38
Энергетика
Минприроды переоценило запасы нефти в $1 трлн
В долларах оценка запасов нефти выросла на $385 млрд — до $1,07 трлн.
Коммерсантъ 18:36
Авто
Volkswagen Tiguan в России получил новую «зимнюю» спецверсию
Официальные дилерские салоны Volkswagen в России начали оформлять заказы на кроссовер Tiguan.
OAnews вчера в 13:38
Политика
Главы Газпрома и «Нафтогаза» примут участие в консультациях с ЕС
Трёхсторонние консультации по газу в формате Россия-ЕС-Украина пройдут 19 сентября в Брюсселе с участием глав российского Газпрома и украинского «Нафтогаза» Алексея Миллера и Андрея Коболева.
REGNUM 07:33
Гаджеты
Самым дорогим в мире стал российский iPhone 11
Оказалось, что в России он продается по самой высокой цене. iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 Гб появится на российских прилавках по цене 132 тысячи рублей или 2053 доллара.
Aobe.ru вчера в 08:06
Гаджеты
Huawei в Европе не будет продавать серию смартфонов Huawei Mate 30
Ранее сообщалось, что Huawei Mate 30 выпустят на Android, но в смартфоне не будут предустановлены самые популярные сервисы от компании Google.
Astera 06:59
Происшествия
В Индии мужчине удалили с головы десятисантиметровый рог
74-летнему индийскому фермеру хирургическим путем удалили десятисантиметровый "рог дьявола".
Российская газета 10:30
Политика
Зеленский провёл телефонный разговор с Пенсом
Украинский лидер Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом.
RT на русском 19:07
Наука
В России разработали новую гравитационную модель элементарных частиц
Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" разработали новую гравитационную модель внутренней структуры элементарных частиц и ядер атомов, которая способна изменить современные представления о физике.
РИА Новости 02:00
Футбол
Ван Дейк опроверг информацию о новом контракте с «Ливерпулем»
Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк заявил, что в настоящий момент не ведет переговоры с клубом о новом контракте.
Евро-футбол.ру 04:35
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки»
Ранее в среду источник сообщил, что украинцы отказались закреплять на бумаге и подписывать «формулу Штайнмайера» по причине того, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мер.
Известия 11:35
Авто
Mitsubishi представит новый кроссовер
На Токийском автосалоне компания Mitsubishi представит новый кроссовер.
Ньюс-НН 12:30