Лига чемпионов

Lenta.ruLenta.ru«Локомотив» стартовал с победы в Лиге чемпионов

Байер — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Бай-Арена»
16′
Гжегож Крыховяк
Бенедикт Хеведес
25′
37′
Дмитрий Баринов
Леон Бэйли
Лукас Аларио
46′
55′
Дмитрий Баринов
Юлиан Баумгартлингер
Надьем Амири
71′
Чарлес Арангис
76′
90′+3′
Жоау Мариу
Брайан Идову
Московский «Локомотив» одержал победу над немецким «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча состоялась 18 сентября в Германии и завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды.
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