Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Локомотив» сыграет дома против «Ювентуса» в гостевой форме

Локомотив — Ювентус
1 – 1
2-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
Московский "Локомотив" сыграет домашний матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса" в гостевом комплекте экипировки. Об этом сообщает пресс-служба "железнодорожников" в Twitter. Напомним, что гостевой матч команда Юрия Семина провела в домашней форме.
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