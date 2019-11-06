Московский "Локомотив" сыграет домашний матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса" в гостевом комплекте экипировки. Об этом сообщает пресс-служба "железнодорожников" в Twitter. Напомним, что гостевой матч команда Юрия Семина провела в домашней форме.

«Локомотив» сыграет дома против «Ювентуса» в гостевой форме

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