Лига чемпионов
Нева Спорт«Локомотив» сыграет с «Атлетико» на групповом этапе Лиги чемпионов
Мадридский «Атлетико» на своей арене примет московский «Локомотив» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Игра будет проходить сегодня, 11 декабря, и начнется в 23:00 по московскому времени.
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Полузащитник «Локомотива» Игнатьев спрогнозировал точный счет матча с «Атлетико»
Sport24.ruвчера в 20:10
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