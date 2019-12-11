Лига чемпионов

Нева СпортНева Спорт«Локомотив» сыграет с «Атлетико» на групповом этапе Лиги чемпионов

Атлетико — Локомотив
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ванда Метрополитано»
Мадридский «Атлетико» на своей арене примет московский «Локомотив» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Игра будет проходить сегодня, 11 декабря, и начнется в 23:00 по московскому времени.
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