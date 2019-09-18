В Германии состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и московским «Локомотивом». Матч, который пройдет на стадионе «Бай-Арена», начнется в 22:00 по московскому времени.

«Локомотив» сыграет с «Байером» в групповом этапе Лиги чемпионов

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