Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ru«Локомотив» сыграет с «Байером» в зеленой форме

Локомотив — Байер
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
«Локомотив» сообщил, что сегодня сыграет с «Байером» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в зеленой форме. Матч «Локомотив» — «Байер» состоится в Москве 26 ноября и начнется в 20:55 по московскому времени.
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