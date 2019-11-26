«Локомотив» сообщил, что сегодня сыграет с «Байером» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в зеленой форме. Матч «Локомотив» — «Байер» состоится в Москве 26 ноября и начнется в 20:55 по московскому времени.

«Локомотив» сыграет с «Байером» в зеленой форме

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