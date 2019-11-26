Лига чемпионов
Sport24.ru«Локомотив» сыграет с «Байером» в зеленой форме
«Локомотив» сообщил, что сегодня сыграет с «Байером» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в зеленой форме. Матч «Локомотив» — «Байер» состоится в Москве 26 ноября и начнется в 20:55 по московскому времени.
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Экономика
МТС продаст свой бизнес на Украине
Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
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Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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В Сети появилось видео последствий землетрясения в Албании
В Сети появились видео с места землетрясения в прибрежном албанском городе Дурресе.
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Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках
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Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
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Спорт
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Напомним, ранее интернет-портал «Чемпионат» сообщил о том, что в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций, темой которого станет обсуждение ситуации с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и возможным отстранением России от международных спортивных соревнований.
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МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
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Президент Турции Эрдоган посетил турецкую военную базу в Катаре
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Наука
Установлена наименее уязвимая для рака группа крови
Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Общество
София Ротару никогда не спонсировала АТО — концертный директор
По словам концертного директора певицы, Ротару никогда не спонсировала войну — эта информация была сфабрикована украинскими СМИ.
Политика
Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей
Россия не понимает и не принимает обвинения в связи с ЧП в Солсбери, но Лондон обижен на Москву из-за этого, считает посол в Великобритании Андрей Келин.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном
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Происшествия
В Кузбассе экс-сотрудник Росгвардии осужден за убийство ребенка
Кемеровский областной суд признал 23-летнего бывшего сотрудника Росгвардии виновным в убийстве двухлетней девочки.
Происшествия
Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро
Политика
Посольство России предостерегло Чехию от установки памятника Власову
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Общество
Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов
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Политика
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Говоря об ответственности за Калининградскую область, Лукашенко дал Североатлантическому альянсу понять, что Белоруссия готова защищать территориальную целостность России наравне с собственной территорией, считает депутат.
Общество
Заммэра Славянска выгнали из бара за просьбу выключить песни Газманова
Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
Армия и оружие
В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных
В результате столкновения двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали погибли 13 французских военнослужащих, сообщили в Елисейском дворце.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11
Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
Финансы
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Происшествия
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Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.
Общество
В Тбилиси демонстрантов разогнали водомётами
Футбол
На Евро-2020 вместо России может сыграть Шотландия
Сборная Шотландии может сыграть на чемпионате Европы в следующем году, если от него отстранят российскую команду.