Пресс-служба московского «Локомотива» показала форму, в которой команда сыграет в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом». Москвичи выбрали зеленую форму. Встреча состоится сегодня, 22 октября, в Турине.

«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов в зеленой форме

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