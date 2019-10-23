Лига чемпионов

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов в зеленой форме

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 22 октября
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Пресс-служба московского «Локомотива» показала форму, в которой команда сыграет в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом». Москвичи выбрали зеленую форму. Встреча состоится сегодня, 22 октября, в Турине.
Читать в источнике
Комментировать55

Подробнее о событии

Расклады на Лигу чемпионов для наших клубов

Спорт-Экспресс23 октября в 18:30

«Локомотив» — о поражении от «Ювентуса»: «13 минут до победы»

Sportbox.RU23 октября в 07:20

Лига чемпионов. Дубль Дибалы помог «Ювентусу» победить «Локомотив»

Бомбардир.ру22 октября в 16:52

Жоао Марио: «Локомотив» не заслуживал поражения от «Ювентуса»

Газета.Ru23 октября в 08:35

«Ювентус» — «Локомотив» — 2:1, 22 октября 2019: игра Алексея Миранчука

Чемпионат23 октября в 09:30

«Локомотив» упустил победу над «Ювентусом» в ЛЧ, но им можно гордиться

РИА Новости23 октября в 07:10

Новости дня на Nevasport: еще один четверной в группе Тутберидзе и поражение «Локомотива»

Нева Спорт22 октября в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Происшествия

По факту расстрела солдат в Забайкалье возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве после трагедии в Забайкалье.
Петербургский дневник 10:09
Общество

Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

РИА Новости 09:05
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости 06:55
Происшествия

На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы

В результате перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.
Lenta.ru 09:14
Здоровье

Около 40% россиян никогда не слышали о диабете II типа

Около 40% россиян не слышали о сахарном диабете II типа, говорится в результатах опроса фонда "Общественное мнение".
Москва 24 08:48
Экономика

Совет директоров МТС утвердил отказ от делистинга с Нью-Йоркской биржи

Совет директоров МТС утвердил действующую структуру листинга компании, сообщила пресс-служба МТС.
Rambler News Service 10:04
Общество

Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Ведомости 10:24
Общество

Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов

Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.
Газета.Ru 04:50
Общество

В Петербурге спустили на воду патрульный корабль «Иван Папанин»

Головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» спустили на воду. Об этом информирует телеканал «Звезда».
RT на русском 10:09
Политика

Депутаты избрали нового главу администрации города Пензы

АиФ Пенза 05:44
Происшествия

Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей

Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перестала скрывать беременность

Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru 03:36
Технологии

В России представлен облегчённый планшет с процессором «Эльбрус»

iXBT.com 05:53
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте в Амстердаме акций «дочки» «Газпрома»

Компания South Stream Transport, офис которой располагается в Амстердаме, изначально создавалась для планирования и строительства морского газопровода «Южный поток».
РБК 09:40
Происшествия

В суде назвали имя фигуранта дела о сливе банковских данных клиентов

Бутурлакину вменяется ст. 183 УК (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), сообщила РБК пресс-секретарь суда Мария Чистовская.
РБК 07:50
Армия и оружие

Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Происшествия

В Белоруссии приговорили к смертной казни убийцу младенца

Известия 09:45
Космос

Глава NASA сообщил дату высадки на Марс

Глава НАСА Джим Бриденстайн уверен, что при всесторонней поддержке других стран высадка на Марс вполне осуществима к 2035 году.
Популярная механика 22 октября в 10:40
Общество

Гаагский суд принял жалобу жителей Кузбасса на геноцид

Ответ Гаагского суда не означает, что там согласились начать расследование. Жителям Кузбасса еще могут в их жалобе отказать.
Эхо Москвы 05:00
Общество

Американка рассказала, как ее «отхлестали» в русской бане

Американская журналистка Кэти Уоррен поделилась впечатлениями от посещения русской бани.
Газета.Ru 02:46
Общество

Названы параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 01:21
Происшествия

Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат

АиФ Урал 07:59
Авто

Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети

Получился интересный гибрид Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Автоновости дня 01:20
Происшествия

В Приморье прохожие задержали напавшего на девочку педофила

В Приморском крае прохожие задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать девочку.
Известия 09:31
Единоборства

Ковалев показал подготовку к бою с Канело

Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.
Матч ТВ 23 октября в 04:45
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне с онкологией

Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне, у которых медики диагностировали онкологию.
Актуальные Новости 00:27
Политика

Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Life.ru вчера в 12:50
Шоу-бизнес

Дочь Веры Брежневой в бикини восхитила стройной фигурой

18-летняя дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, может затмить свою маму красотой.
Вечерний курьер 06:33
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Армия и оружие

Штаты исключили появление своих войск на северо-востоке Сирии

Никаких американских наземных сил на северо-востоке Сирии не будет, заявил министр обороны США Марк Эспер.
Вести.Ru 09:52
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное