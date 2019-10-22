Лига чемпионов
Нева Спорт«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в групповом этапе Лиги чемпионов
В Турине в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов местный «Ювентус» сыграет против московского «Локомотива». Встреча, которая пройдет на стадионе «Альянц Стадиум», начнется в 22:00 по московскому времени и будет транслироваться по телеканалу «Матч ТВ».
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Кино
Треть получивших господдержку кинокартин не окупаются в прокате
Из 38 российских фильмов, которые с 2015 года получили от 100 млн рублей господдержки, 14 - больше трети - в прокате собрали меньше этой суммы, а не только меньше собственного бюджета, подсчитали "Ведомости".
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Газета.Ru вчера в 10:45
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Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне.
Коммерсантъ вчера в 07:04
Армия и оружие
ВС Ирака потребовали от выведенных из Сирии американцев покинуть страну
Объединенное командование ВС Ирака заявило, что выведенные из Сирии военные США должны покинуть иракскую территорию, поскольку им разрешили только транзит.
РИА Новости 08:36
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РИА Новости 08:34
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Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
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Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) подписал контракт с онлайн-кинотеатром ivi, передают "Ведомости" со ссылкой на директора компании по маркетингу Алексея Казакова.
Газета.Ru 07:42
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Судя по рекламному тизеру в сети, компания Xiaomi представит новую проводную гарнитуру. Вероятно, это произойдет сегодня или завтра.
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Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
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Lenta.ru 08:41
Экономика
Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских
Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года.
РБК вчера в 14:31
Кино
Вышел финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Актриса умерла в 2016 году, но ранее создатели фильма подтвердили, что ее персонаж появится в девятом эпизоде.
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Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, который дает право регионам вытрезвители.
РБК 08:32
Экономика
Минэкономразвития Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год до 5,5% с ранее ожидавшихся 6%, заявил заместитель главы ведомства Сергей Николайчук.
РИА Новости 07:08
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Политика
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МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом – либеральная антисоветская пропаганда уже не проходит даже в западных странах.
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Инцидент произошел на улице Щепкина. По предварительным данным, девочку оставил на скамейке неизвестный мужчина.
РИА Новости 08:09
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Полковник полиции в отставке застрелил бойфренда своей жены в квартире в Москве.
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Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
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Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты из киногероев
Россияне считают Штирлица из «Семнадцати мгновений весны» и профессора Преображенского из «Собачьего сердца» киногероями, обладающими качествами идеального политического лидера.
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Политика
Новым председателем СПЧ назначен Фадеев
Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев назначен новым главой Совета по правам человека при президенте России (СПЧ).
Известия вчера в 13:55
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В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
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Армия и оружие
Новейший патрульный ледокол спустят на воду до конца октября
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября.
Вести.Ru вчера в 10:36
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«Галатасарай» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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