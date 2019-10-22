Лига чемпионов

Нева СпортНева Спорт«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в групповом этапе Лиги чемпионов

Ювентус — Локомотив
сегодня
в 19:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ювентус»
В Турине в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов местный «Ювентус» сыграет против московского «Локомотива». Встреча, которая пройдет на стадионе «Альянц Стадиум», начнется в 22:00 по московскому времени и будет транслироваться по телеканалу «Матч ТВ».
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