Лига чемпионов
Нева Спорт«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в групповом этапе Лиги чемпионов
В Турине в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов местный «Ювентус» сыграет против московского «Локомотива». Встреча, которая пройдет на стадионе «Альянц Стадиум», начнется в 22:00 по московскому времени и будет транслироваться по телеканалу «Матч ТВ».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Политика
Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу
Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
Происшествия
В Москве умерла дочь иранского посла
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности возобновить операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган намерен возобновить военную операцию «Источник мира» в Сирии, если США не выполнят обещания по отводу курдских войск.
Общество
Онлайн-кинотеатр ivi заключил контракт с BadComedian
Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) подписал годовой контракт с российским онлайн-кинотеатром ivi.
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Политика
Министр экономики Украины не обиделся на Коломойского за «дебила»
Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября украинский олигарх Игорь Коломойский назвал «дебилом» министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованова, заявившего, что номер «Квартал 95» о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой отрицательно повлияет на инвестиционный климат в стране.
Общество
В Кремле считают необъяснимыми новые данные о бедности россиян
Кремлю не ясно, откуда Росстат взял данные о том, что половине россиян хватает денег только на еду и одежду, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Вертолеты ВКС России сели в Сирии на бывшей базе США
Вертолеты ВКС России сели на военный аэродром Табка в провинции Ракка на севере Сирии, безопасность которого обеспечивают военнослужащие сирийской армии и союзные ей отряды, сообщает корреспондент ТАСС.
Политика
Поселок в Донецкой области переименуют в Нью-Йорк
Жители поселка Новгородское Донецкой области выступили за то, чтобы вернуть населенному пункту исторической название и переименовать его в Нью-Йорк.
Политика
Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса
Как сообщается в Facebook, он занял пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Общество
Навсегда закрыт плеер, на котором работали 80% российских пиратских кинотеатров
Конец Moonwalk Онлайн-плеер Moonwalk, которым пользовались для показа видео 80% российских пиратских ресурсов, прекратил свою работу.
Политика
Посол Турции оценил слова Помпео о готовности США к войне
Турецкий посол в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр на пресс-конференции в Ташкенте заявил, что Анкара считает ошибкой перевода заявление руководителя Госдепартамента США Майка Помпео о готовности войны с Турцией, поскольку «он не мог сделать такого безответственного заявления».
Политика
Путин произвел перестановки в Совете по правам человека
Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил нового главу совета по правам человека (СПЧ), им стал журналист Валерий Фадеев (на фото).
Экономика
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
Шоу-бизнес
Галкин вслед за Харламовым присоединился к троллингу Гузеевой
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной российской сети
Директор Службы безопасности и информации Чехии заявил, что спецслужбы страны в 2018 году раскрыли и обезвредили агентурную сеть России.
Армия и оружие
Асад обвинил Эрдогана в желании захватить часть Сирии
«Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», — цитирует Асада ТАСС.
Общество
Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств
«Если раньше после проведения регистрационных действий ПТС передавался в лизинговую компанию и впоследствии хранился у нее в течение всего срока лизинга, и мы могли отследить все внесенные инспектором записи, то после перехода на ЭПТС эта возможность исчезнет», добавляет он.
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
Авто
Какой двигатель лучше – турбо или атмосферный?
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Технологии
Создан кожаный чехол для смартфона, реагирующий на щекотку
Здоровье