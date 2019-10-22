Лига чемпионов
Нева Спорт«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в групповом этапе Лиги чемпионов
В Турине в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов местный «Ювентус» сыграет против московского «Локомотива». Встреча, которая пройдет на стадионе «Альянц Стадиум», начнется в 22:00 по московскому времени и будет транслироваться по телеканалу «Матч ТВ».
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Происшествия
Семь человек отравились в ходе ремонтных работ на Орском НПЗ
Семь человек отравились при проведении ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).
РБК вчера в 19:18
Общество
Менее 5% беспилотников в России поставлены на учет
На регистрацию уже находящихся в России беспилотников отводится 30 дней.
Известия 05:04
Происшествия
Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Интерфакс 05:33
Политика
В Госдуме оценили назначение Фадеева на пост главы СПЧ
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал назначение Валерия Фадеева на пост главы Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Газета.Ru вчера в 15:25
Происшествия
На месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили сейф
В Красноярском крае, недалеко от места прорыва системы дамб золотодобывающей артели, в одной из осушенных заводей нашли металлический сейф.
Российская газета 07:10
Политика
МИД Германии выступил против признания «голодомора» геноцидом
Петиционный комитет бундестага рассмотрел просьбу о признании так называемого «голодомора» геноцидом, но МИД Германии рекомендовал отклонить эту петицию, заявил член комитета Арнольд Фаатц, сообщила 21 октября газета Deutsche Welle.
REGNUM 05:59
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Политика
Мать осужденной в России израильтянки выпустила видеообращение
Мать израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, записала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину, сообщает РБК со ссылкой на запись.
Ведомости 05:57
Политика
Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки»
Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.
РБК вчера в 17:01
Спорт
Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже
Организационный комитет представил логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже, сообщает Международный олимпийский комитет.
Коммерсантъ 06:13
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Единоборства
Массовая драка произошла в Сочи на турнире ММА
Вчера в Сочи главным поединком вечера в рамках турнира по ММА Fight Nights Global 95 стал бой между россиянином Али Багаутиновым и представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловым.
Невские Новости 20 октября в 10:37
Фигурное катание
Щербакова рассказала о своих мыслях во время проката на Skate America
RT на русском 20 октября в 06:54
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия 20 октября в 22:08
Авто
Внешность нового Subaru Levorg раскрыта в Сети
В прошлом месяце Subaru опубликовала тизерные изображения, на которых можно разглядеть только затемненный задний угол нового универсала Levorg 2020 года.
32CARS.ru вчера в 17:28
Происшествия
Петербурженку ограбили и обесчестили в парадной на Ленинском
Петербурженку обобрали в парадной дома на Ленинском проспекте. Сумма ущерба небольшая, куда больше стоит задетая честь.
Фонтанка.Ру 06:21
Футбол
Ла Лига выступила против проведения «Эль Класико» 18 декабря
По информции Marca, клубы должны были до 21 октября согласовать новое время проведения матча, и хотя и "Барса" и "Реал" сошлись на 18 декабря, против такого развития событий выступило руководство Ла Лиги, направившее письмо в Королевскую футбольную федерацию, утверждающую даты проведения игр.
ProstoProSport 05:27
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья по эскроу-счетам
Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Газета.Ru вчера в 10:08
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Политика
Михаил Горбачёв сообщил свою точку зрения на окончание Холодной войны
Первый и последний президент СССР пояснил, что, по его мнению, окончание Холодной войны было общей победой, но западные политики, в первую очередь США, приписали победу себе, не думая, как к этому отнесутся в России.
REGNUM вчера в 19:09
Происшествия
В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку, сообщили СМИ
В Москве мужчина оставил на скамейке шестимесячную девочку, завернутую в куртку, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел на улице Щепкина.
РИА Новости 06:29
Политика
Комитет Госдумы поддержал идею восстановить систему вытрезвителей
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
RT на русском 06:57
Общество
Клиенты Ozon смогут зарабатывать на заказах
Онлайн-ритейлер Ozon открыл программу, которая дает возможность клиентам получать баллы за привлечение новых пользователей, а также генерацию повторных заказов.
АБН 06:08
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Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 05:18
Армия и оружие
Помпео сообщил о готовности США к войне с Турцией
Вашингтон может применить военную силу против Турции за операцию, которую та проводит на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Газета.Ru 06:40