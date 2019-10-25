Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСемин объяснил причины поражения от «Ювентуса»

Локомотив — Спартак
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 14-го тура чемпионата России против «Спартака» выразил мнение, что его команде не хватило сил для концовке во встрече группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:1), сообщает официальный сайт железнодорожников.
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