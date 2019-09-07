Футбол
Soccer.ru«Локомотив» сыграет товарищеский матч со «Спартаком» из Юрмалы
Сегодня, 7 сентября, московский «Локомотив» проведёт товарищеский матч с юрмальским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников». Встреча состоится на тренировочном поле у стадиона «РЖД Арена» в Москве.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:11, Вашингтон
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха
Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 15:46
Наука
Найден способ запуска регенерации сердца
Goroday.ru 06 сентября в 19:05
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Происшествия
В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования
РИА Новости вчера в 10:57
Политика
В России началось голосование на выборах в регионах
В единый день голосования в 16 регионах губернаторов будут выбирать прямым голосованием, в Ингушетии за главу проголосуют в парламенте.
РБК вчера в 17:00
Политика
Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле
Газета.Ru вчера в 19:36
Культура
Мединский открыл музейную выставку в День города в Москве
РИА Новости вчера в 06:18
Футбол
Мамаев и Кокорин освобождены по УДО
Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
Вести ФМ 06 сентября в 03:11
Политика
Венедиктов: Явка на электронное голосование на 10 утра составила 39%
По состоянию на 10:00 явка на электронное голосование на выборах депутатов в Московскую государственную думу составила почти 40%.
Росбалт 03:59
Единоборства
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил с победой Хабиба Нурмагомедова, который накануне в Абу-Даби защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
РЕН ТВ 01:31
Происшествия
Выборы в Петербурге начались с погонь и нападений
В воскресенье, 8 сентября, организация «Наблюдатели Петербурга» сообщила, что за первые два часа голосования на выборах произошло несколько заметных нарушений.
Форпост Северо-Запад 04:01
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Вдова лидера Linkin Park Честера Беннингтона выходит замуж
Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, Талинда, объявила в своем Instagram о том, что выходит замуж спустя два года после гибели супруга.
Комсомольская правда 02:57
Происшествия
В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит
Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
РИА Новости 02:50
Единоборства
Нурмагомедов и Порье сделали совместное фото после боя
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов и бывший временный чемпион организации Дастин Порье сфотографировались после очного поединка, который состоялся на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Bookmaker-ratings.ru 03:53
Финансы
Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv 06 сентября в 07:32
Политика
В Польше призвали к диалогу с Россией
Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Кино
«Джокеру» достался главный приз Венецианского кинофестиваля
Триллер Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом стал главным призёром 76-го Венецианского кинофестиваля.
Телеканал ОТВ 02:54
Общество
В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми.
Lenta.ru 04:02
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Культура
Мужчины-гейши, боги, цапли и кабуки. Какие секреты хранят кимоно
В экспозиции — антикварные кимоно, росписи на которых отсылают к традициям уличного японского театра кабуки.
РИА Новости 01:00
Гаджеты
Новые характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s появились в Сети
Актуальные Новости 00:57
Армия и оружие
Стало известно о новых потерях украинских силовиков при похищении Цемаха
Во время похищения экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в конце июня один украинский спецназовец потерял ногу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 03:52
Теннис
Медведев: удивлюсь, если болельщики будут освистывать меня в финале
Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился мыслями о своём поведении на корте, а также выразил надежду, что зрители будут к нему более благосклонны в финальном матче Открытого чемпионата США с испанцем Рафаэлем Надалем (2).
Чемпионат вчера в 17:16
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30