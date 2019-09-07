Сегодня, 7 сентября, московский «Локомотив» проведёт товарищеский матч с юрмальским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников». Встреча состоится на тренировочном поле у стадиона «РЖД Арена» в Москве.

«Локомотив» сыграет товарищеский матч со «Спартаком» из Юрмалы

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