РПЛ
Советский спорт«Локомотив» сыграет в гостях с «Тамбовом»
Локомотив сыграет в гостях с Тамбовом в первом матче 17-го тура премьер-лиги. После 16 туров вице-чемпионы набрали 31 очко и занимают второе место в турнирной таблице. У дебютантов РПЛ 17 очков и 14-е место.
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«Тамбов» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч РПЛ 22 ноября 2019 года
LiveSport.ru19 ноября в 16:07
Футболисты «Тамбова-М» примут «Локомотив-М» на стадионе «Локомотив»
Тамбовская жизнь19 ноября в 02:13
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