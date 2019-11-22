РПЛ

Советский спортСоветский спорт«Локомотив» сыграет в гостях с «Тамбовом»

Тамбов — Локомотив
сегодня
в 11:30
Чемпионат России
Стадион «Спартак»
Локомотив сыграет в гостях с Тамбовом в первом матче 17-го тура премьер-лиги. После 16 туров вице-чемпионы набрали 31 очко и занимают второе место в турнирной таблице. У дебютантов РПЛ 17 очков и 14-е место.
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