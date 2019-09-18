Футбол

Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт«Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в Юношеской лиге УЕФА

Байер — Локомотив
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Бай-Арена»
Команда московского футбольного клуба "Локомотив" в среду на выезде сыграла вничью с немецким "Байером" в первом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА (игроки - не старше 19 лет).
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