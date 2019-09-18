Футбол
Интерфакс-Спорт«Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в Юношеской лиге УЕФА
Команда московского футбольного клуба "Локомотив" в среду на выезде сыграла вничью с немецким "Байером" в первом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА (игроки - не старше 19 лет).
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 13:17, Вашингтон
Происшествия
Задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина
В Киеве задержан мужчина, который угрожал взорвать мост и государственные учреждения.
Газета.Ru 12:44
Политика
Единороссы выдвинули Шапошникова на пост спикера Мосгордумы
Помимо Шапошникова, московское отделение партии власти рекомендовало кандидатуру депутата Инны Святенко на пост сенатора от Мосгордумы, и приняли решение создать фракцию Единая Россия в городском парламенте.
РБК 12:25
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Футбол
Гончаренко рассказал, в чем причина большого количества травм в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» рассказал о череде травм в команде и об их причинах.
Sport24.ru 10:55
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Политика
Лавров обсудил с Маасом перспективы выполнения минских соглашений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонную беседу со своим немецким коллегой Хайко Маасом, в ходе которой обсуждались перспективы выполнения Минских соглашений.
Московский Комсомолец 12:45
Происшествия
В полиции назвали причину взрыва в общежитии в Златоусте
Предмет, похожий на гранату, сдетонировал в общежитии Златоуста Челябинской области.
ТАСС 12:19
Происшествия
Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца
Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.
РИА Новости 10:24
Футбол
Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
Нева Спорт 06:42
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
Политика
Трамп определился с новым советником по нацбезопасности
Дональд Трамп назначил своим советником по национальной безопасности юриста Роберта О'Брайена - он работал с Джоном Болтоном, отправленным президентом Трампом в отставку, еще в администрации Джорджа Буша-младшего.
Газета.Ru 13:04
Политика
Пенс заявил, что войска США приведены в боевую готовность
Американский вице-президент подчеркнул, что Вашингтон готов защитить себя и своих союзников в Персидском заливе Войска США приведены в полную боевую готовность, заявил американский вице-президент Майк Пенс.
Аргументы и Факты 01:03
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Происшествия
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.
Коммерсантъ вчера в 15:57
Шоу-бизнес
Критик рассказал, как Пугачева отчитала Собчак за поведение на сцене
Музыкальный критик Сергей Соседов на «Бархатном сезоне» в Сочи рассказал изданию «Дни.ру» о конфликте между Аллой Пугачевой и Ксенией Собчак.
Пятый канал 12:27
Шоу-бизнес
Предполагаемый сын Золотухина узнал результаты ДНК-теста у Малахова
54-летний мужчина без определенного места жительства утверждает, что является внебрачным сыном народного артиста России Валерия Золотухина.
Дни.ру 08:04
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза 16 сентября в 17:35
Шоу-бизнес
Ведущие «Орла и решки» Лаврентьев и Астровская решили пожениться
Музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев, похоже, в скором времени женится на своей коллеге по программе «Орел и решка» Алине Астровской.
Телепрограмма вчера в 17:34
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости вчера в 05:34
Политика
Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»
Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия 11:00
Космос
Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником
Известия вчера в 16:50
Общество
В Москве атмосферное давление опустилось «до дна»
Российская газета 08:26
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Кино
Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed
Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.
CyberSport.ru 04:50
Здоровье
В Челябинске ремонтируют больницы для гостей саммитов ШОС и БРИКС
Летом следующего года Челябинск примет более 30 мероприятий саммитом ШОС и БРИКС.
КП - Челябинск 07:42