Футбол
Интерфакс-Спорт«Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в Юношеской лиге УЕФА
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|Владение мячом
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|Процент точных передач
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|Фолы
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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Байер
Расстановка 4‑5‑1
1
Градецки
8
Бендер
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
38
Бельараби
20
Арангис
29
Хавертц
15
Баумгартлингер
9
Бэйли
31
Фолланд
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
5
Хёведес
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
6
Баринов
27
Серкейра
7
Крыховяк
23
Мариу
9
Смолов
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Команда московского футбольного клуба "Локомотив" в среду на выезде сыграла вничью с немецким "Байером" в первом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА (игроки - не старше 19 лет).
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
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