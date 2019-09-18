В матче 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Байер» принимал сверстников из «Локомотива». Встреча прошла на стадионе "Ульрих Хаберланд" в Леверкузене и завершилась вничью со счётом 2:2. Уже к 16-й минуте матча хозяева поля дважды поразили ворота гостей из Москвы.

«Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в матче Юношеской лиги УЕФА

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