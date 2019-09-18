Футбол
Чемпионат«Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в матче Юношеской лиги УЕФА
В матче 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Байер» принимал сверстников из «Локомотива». Встреча прошла на стадионе "Ульрих Хаберланд" в Леверкузене и завершилась вничью со счётом 2:2. Уже к 16-й минуте матча хозяева поля дважды поразили ворота гостей из Москвы.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 11:43, Вашингтон
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Российская газета 10:21
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Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России
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Согласно прогнозу 12 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры Минэнерго покажут, что в США за отчетный период (в баррелях): запасы сырой нефти: - 2.25 млн; запасы бензина: - 0.750 млн; запасы дистиллятов: + 500 тыс. Нефть WTI завершила торговый день обвалом после рекордного взлета днем ранее.
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Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено правительством России и вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК вчера в 11:19