Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в матче Юношеской лиги УЕФА

Байер — Локомотив
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Бай-Арена»
В матче 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Байер» принимал сверстников из «Локомотива». Встреча прошла на стадионе "Ульрих Хаберланд" в Леверкузене и завершилась вничью со счётом 2:2. Уже к 16-й минуте матча хозяева поля дважды поразили ворота гостей из Москвы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Локомотив» вырвал ничью у «Байера» в Юношеской лиге УЕФА

Спорт-Экспресс10:02

Тренер молодежки «Локомотива»: Считаю, что потеряли очки в матче с «Байером»

Советский спорт11:22

«Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в матче Юношеской лиги УЕФА

Чемпионат10:11

«Локомотив» избежал поражения в игре с «Байером» на старте Юношеской лиги УЕФА

Матч ТВ09:56

«Локомотив» избежал поражения в игре с «Байером» на старте Юношеской лиги УЕФА

Sportbox.RU09:56

«Локомотив» вырвал ничью с «Байером» в Юношеской лиге УЕФА, уступая два мяча до 79-й минуты

Sport24.ru09:55

Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» поделил очки с «Байером», отыгравшись с 0:2

Sports.ru09:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 11:43, Вашингтон
Общество

У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова

РБК 09:36
Общество

Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье

Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Происшествия

В Киеве угрожающий взорвать мост неизвестный открыл стрельбу

Известия 11:27
Здоровье

Употребление помидоров может быть вредно для здоровья

По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток 15 сентября в 07:37
Политика

Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита

Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru 09:07
Политика

МИД Украины поделился «формулой Зеленского» по войне в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о "формуле Зеленского" по которой политический деятель намерен завершить войну в Донбассе.
Деловое.ТВ вчера в 02:56
Кино

Стартовали съемки нового фильма Mortal Kombat

В Австралии стартовали съемки нового фильма Mortal Kombat. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил сценарист проекта Грег Руссо.
ТК Звезда вчера в 10:06
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Происшествия

Суд изъял имущество бывшего главы Калининского района на 9 млрд рублей

Ранее прокуроры обнаружили у экс-главы Клинского района имущество на 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 12:36
Политика

Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма

Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 11:09
Армия и оружие

В Сирии нашли тайное убежище «Белых касок»

Известия 16 сентября в 23:26
Политика

Трамп назначит Роберта О’Брайена советником по нацбезопасности

«С радостью объявляю, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, своим новым советником по национальной безопасности», — отметил Трамп.
Известия 09:57
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Политика

Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»

Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия 11:00
Армия и оружие

Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе

Газета.Ru 08:15
Происшествия

Прокуратура признала нарушения в крещении ребенка в Гатчине

В результате проверки было установлено, что во время обряда крещения в церкви Покрова Божьей Матери в Гатчине священник допустил агрессивное поведение в отношении ребенка.
Известия 09:38
Армия и оружие

Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов

Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки беспилотников, которые были использованы для атаки на месторождения нефти.
РБК 11:23
Авто

Chery привезет в Россию новый удлиненный кроссовер Exeed TXL

Exeed TXL – именно эта версия кроссовера премиального суббренда Chery будет доступна у российских дилеров марки с 2020 года.
SpeedMe вчера в 06:46
Происшествия

В Испании разбился самолет ВВС и упал в море

Сегодня, 18 сентября, в Испании упал в море самолет ВВС. Сообщается, что небольшой самолет выполнял учебный полет.
Piter.tv 07:52
Происшествия

В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек

Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
РИА Новости 08:19
Футбол

Супруга Мамаева поделилась фото с мужем

Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

РБК 00:42
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com 06:09
Политика

Европарламент поддержал отсрочку Brexit

Великобритания может вновь отложить выход из Евросоюза при наличии веских оснований, однако должна сохранить свободное перемещение на ирландской границе и, даже при отсутствии сделки с Брюсселем выполнить финансовые обязательства перед Евросоюзом.
ТАСС 06:43
Происшествия

Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Экономика

Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России

Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
РБК 06:28
Теннис

Мария Шарапова заявила, что считает своим домом США

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что считает своим домом Соединенные Штаты Америки.
МК-Спорт 11:02
Энергетика

API вопреки прогнозам аналитиков сообщил о росте запасов нефти в США

Согласно прогнозу 12 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры Минэнерго покажут, что в США за отчетный период (в баррелях): запасы сырой нефти: - 2.25 млн; запасы бензина: - 0.750 млн; запасы дистиллятов: + 500 тыс. Нефть WTI завершила торговый день обвалом после рекордного взлета днем ранее.
Profinance.ru вчера в 17:21
Происшествия

Полковник ФСБ-миллиардер начал сотрудничать со следствием

Lenta.ru 06:27
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено правительством России и вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК вчера в 11:19
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное