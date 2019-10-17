В 13-м туре молодёжного первенства России «Ахмат» принимал московский «Локомотив». Матч состоялся на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол во встрече был забит уже на 10-й минуте.

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