РПЛ
Чемпионат«Локомотив» уступил «Ахмату» в гостевом матче молодёжного первенства
В 13-м туре молодёжного первенства России «Ахмат» принимал московский «Локомотив». Матч состоялся на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол во встрече был забит уже на 10-й минуте.
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Политика
Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину
Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Футбол
Болельщики «Спартака» опубликовали открытое письмо Федуну
Инициативная группа болельщиков московского "Спартака" под названием "Комитет-2023" опубликовала открытое обращение к владельцу и президенту клуба Леониду Федуну.
РИА Новости 05:17
Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Финансы
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 02:06
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака
Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru вчера в 01:56
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Армия и оружие
Перемирие на севере Сирии сорвано
Накануне вице-президент США Майкл Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о том, что военная операция на севере Сирии прекращается на 120 часов.
РБК 05:10
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Политика
В Белом доме объяснили причины заморозки военной помощи Украине
США решили приостановить военную помощь Украине в связи с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, заявил и.о. руководителя администрации американского лидера Дональда Трампа Мик Малвейни.
Газета.Ru 05:06
Общество
В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов
Больше всего поражает, что у существа нет мозга, но есть способность к обучению.
РБК вчера в 08:17
Общество
Минтруд потратит год на изменение системы зарплат врачей
В разных городах врачи и медсестры жаловались на низкие зарплаты, переработки без компенсаций и нехватку штата.
Говорит Москва 03:49
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Происшествия
В Челябинске учительница умерла во время школьного конкурса
В челябинской школе № 39 учительница начальных классов умерла во время конкурса чтецов, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета образования.
РИА Новости 04:21
Общество
Турчак предложил внедрить электронное взаимодействие жильцов с УК
Чтобы люди имели удобный доступ к актуальной информации об услугах и тарифах, могли получить услуги онлайн, заключить договоры с обслуживающими компаниями, рассчитать плату, получить информацию о важных событиях.
РИА Новости 04:38
Политика
РПЦ разорвет отношения с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Русская православная церковь (РПЦ) намерена разорвать молитвенное общение с иерархами Элладской (Греческой) православной церкви (ЭПЦ), которые признают неканоническую «новую церковь» Украины (Православная церковь Украины).
ФАН вчера в 11:01
Общество
Всеобщая забастовка началась в Каталонии
Всеобщая забастовка началась в Каталонии. Перекрыты ряд дорог, проходят митинги, в аэропорту Барселоны отменены более 50 рейсов.
Известия 05:13
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
ТАСС вчера в 15:06
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Lenta.ru вчера в 09:11
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Политика
В Раде решили вернуть «украинские этнические территории» Кубани
Как сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на слова парламентария от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, задачей «Кубани» станет разработка политики по возвращению украинских этнических территорий и этнических украинцев в культурное, политическое, социальное поле страны.
Мойка78 вчера в 13:59
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Футбол
Роман Шаронов: То, что я было на видео, – я говорил не на камеру, а игрокам
Публикация видео прекратилась после того, как РФС оштрафовал клуб на один миллион рублей из-за того, что Шаронов фактически исполнял обязанности главного тренера, тогда как официально им является испанец Эдуардо Докампо.
Советский спорт 03:20
Авто
В музее Lada появился новый уникальный экспонат
Компанию концепт-карам, серийным машинам «с историей» и гоночным автомобилям составил гоночный родстер Lada Revolution.
без руля.ру 03:39
Армия и оружие
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru 16 октября в 08:04
Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
ТАСС вчера в 20:35
Политика
Великобритания и ЕС достигли соглашения по Brexit
Евросоюз и Великобритания договорились о новой сделке по Brexit. Об этом сообщил в твиттере глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Афиша Daily вчера в 06:54