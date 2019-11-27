Лига чемпионов

Москва 24Москва 24«Локомотив» уступил «Байеру» и остался без весенней части еврокубков

Локомотив — Байер
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
11′
Рифат Жемалетдинов
Бенедикт Хеведес
43′
46′
Леон Бэйли
Юлиан Баумгартлингер
54′
Свен Бендер
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
65′
Владислав Игнатьев
67′
Ведран Чорлука
67′
77′
Венделл
77′
Карим Бельараби
Лукас Аларио
Эдер
Федор Смолов
77′
Дмитрий Баринов
82′
90′
Керем Демирбай
Ларс Бендер
На стадионе "РЖД-Арена" закончилась встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в которой "Локомотив" уступил немецкому "Байеру". По результатам матча московский футбольный клуб потерял возможность участия в весенней стадии еврокубков. Об этом пишет Агентство "Москва".
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