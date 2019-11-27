На стадионе "РЖД-Арена" закончилась встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в которой "Локомотив" уступил немецкому "Байеру". По результатам матча московский футбольный клуб потерял возможность участия в весенней стадии еврокубков. Об этом пишет Агентство "Москва".

«Локомотив» уступил «Байеру» и остался без весенней части еврокубков

Политика Партия Порошенко выступила против возобновления закупок газа у России Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала отказаться от возобновления прямых закупок газа из России, которые, по мнению политической силы, являются «серьезной угрозой национальной безопасности государства».

Общество В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.

Политика В Совфеде отреагировали на призыв глав МИД четырёх стран к России Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, которые призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».

Общество В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.

Общество Случайно запустившие ракету в Крыму военные выплатят 31 млн рублей 1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированном оборудовании Чебанов и Зверев нарушили правила безопасности, что привело к несанкционированному запуску ракеты Х-29ТД.

Общество В России зафиксировано рекордное число вакансий Число вакансий в отечественных компаниях превысило миллион и сто тысяч — рекордное значение как минимум с 2016 года, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата по итогам II квартала текущего года.

Авто Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet Популярный внедорожник Chevrolet Niva следующей генерации может лишиться значка марки "Chevrolet" и, скорее всего, выйдет под другим брендом.

Спорт Путин рассказал, что его родители были против занятий самбо Первый тренер президента России Владимира Путина по дзюдо Анатолий Рахлин сумел переубедить родителей главы государства, когда те выступали против занятий Путина спортом в детстве.

Политика США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.

Происшествия В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.