Лига чемпионов

News.ruNews.ruЛокомотив — Байер 0:2

Локомотив — Байер
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
11′
Рифат Жемалетдинов
Бенедикт Хеведес
43′
46′
Леон Бэйли
Юлиан Баумгартлингер
54′
Свен Бендер
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
65′
Владислав Игнатьев
67′
Ведран Чорлука
67′
77′
Венделл
77′
Карим Бельараби
Лукас Аларио
Эдер
Федор Смолов
77′
Дмитрий Баринов
82′
90′
Керем Демирбай
Ларс Бендер
Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) на домашнем стадионе уступил «Байеру» (Леверкузен) в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:2. На 11-й минуте счёт открыл полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов, оформив автогол.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

Провал по всем фронтам. В Юношеской лиге УЕФА мы также лишились шансов на весну

Советский спорт10:56

Крах надежд «Локомотива» на еврокубковый плей-офф, упущенная победа «Реала» в ЛЧ, номинация россиян в АТР и другие ночные новости

Матч ТВ00:59

«Локомотив» – первый клуб Лиги чемпионов, лишившийся шансов на еврокубки весной

Sports.ruвчера в 17:46

Крах надежд «Локомотива» на еврокубковый плей-офф, упущенная победа «Реала» в ЛЧ, номинация россиян в АТР и другие ночные новости

Sportbox.RU00:59

Гилерме: Болельщики имеют право критиковать «Локомотив»

Нева Спорт01:15

«С удовольствием берем три очка в Москве». «Байер» — о матче с «Локомотивом»

Спорт-Экспресс00:21

В матче «Локомотив» — «Байер» впервые в ЛЧ за команды играли две пары близнецов

Чемпионат08:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:10, Ашберн
Политика

В Раде сравнили вернувшиеся на Украину корабли с «консервными банками»

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
РИА Новости 20:08
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры.
RT на русском вчера в 08:18
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru 09:39
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Культура

Дягилевский фестиваль в Перми возглавит Теодор Курентзис

В театре оперы и балета подтвердили, что художественным руководителем Дягилевского фестиваля (0+) в Перми будет Теодор Курентзис.
Звезда — Пермская краевая газета вчера в 04:08
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу реки Индигирки в Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире.
Профиль 14:00
Общество

Путин отменил детское пособие в размере 50 рублей

Президент Владимир Путин отменил компенсационную выплату в размере 50 руб. по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет.
Ведомости вчера в 06:47
Политика

Трамп подписал закон в поддержку протестующих в Гонконге

Президент США Дональд Трамп подписал документ в поддержку протестующих в Гонконге.
Коммерсантъ 18:40
Хоккей

«Ак Барс» одержал седьмую победу кряду, обыграв по буллитам «Сибирь»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский "Ак Барс" на льду домашней арены в серии буллитов переиграл новосибирскую "Сибирь" – 2:1 Б. Для подопечных Дмитрия Квартальнова эта победа стала седьмой кряду.
Вести.Ru 14:05
Политика

Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.
RT на русском 12:47
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о второй беременности Меган Маркл

Британские СМИ сообщили, что герцогиня Сассекская Меган Маркл снова беременна. Якобы принц Гарри с супругой пока скрывают эту информацию.
Вечерняя Москва 17:55
Политика

Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР

По мнению автора, даже при отсутствии прогресса в развитии науки и техники СССР оставался бы второй сильнейшей страной в мире.
РИА Новости 18:40
Политика

Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа

Украина настаивает на том, что новый контракт на транзит газа из России в Европу должен быть заключен по европейским правилам и на длительный срок, остальное является предметом переговоров, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
РИА Новости 20:56
Общество

Роскачество назвало лучшие российские вина

Национальное Аграрное Агентство вчера в 05:48
Происшествия

В Приморье застрелили казачьего атамана

В Приморском крае неизвестные застрелили казачьего атамана, сообщает региональное следственное управление СК.
РИА Новости 21:34
Общество

Стал известен гонорар Софии Ротару за выступления в России

Советская и украинская певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать $60 тыс. (около 3,8 млн рублей), пишет kp.ru со ссылкой на генерального менеджера одного из столичных агентств.
Известия 20:58
Гаджеты

Redmi Note 8T с NFC и 18-ваттной зарядкой поступает в продажу в России

Сегодня в продажу на территории России поступает смартфон Redmi Note 8T, который предлагается в нашей стране в трех цветах: «Сумрачный серый», «Звездный синий» и «Лунный белый».
iXBT.com 16:01
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря

Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Игромания.ру 10:37
Армия и оружие

Военные врачи РФ начали работу в поликлинике города Камышлы в Сирии

Отряд российских военных врачей приступил к работе в поликлинике города Камышлы на севере Сирии.
Российская газета 21:18
Космос

В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости

Метеорит, найденный в алжирской пустыне в 1990 году, помог ученым понять, как формировались первые объекты Солнечной системы.
МИР 24 вчера в 01:20
Космос

Астрофизики наблюдали впервые переменное магнитное поле галактики

Зарубежные астрофизики наблюдали впервые переменное магнитное поле галактики NGC 4631.
МедиаПоток 12:40
Армия и оружие

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «угрозы России»

Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press Представитель Турции при НАТО отказался подписать документ, который предполагает предоставление помощи Польше и странам Прибалтики в случае "нападения со стороны РФ".
РЕН ТВ вчера в 12:18
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

РИА Новости вчера в 15:34
Гаджеты

ОС Android 10 получат почти три десятка смартфонов Samsung

В Сети появился предварительный перечень смартфонов Samsung, операционные системы которых получат апдейты до актуальной Android 10.
Planet Today 05:48
Транспорт

Путин объявил название для трассы Москва — Санкт-Петербург

На открытии платной автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом президент Владимир Путин объявил, что она будет носить название «Нева».
РБК 06:35
Хоккей

Панарин повторил достижение Мессье

According to NHL Stats and Information, Artemi Panarin is the first Ranger who has posted at least nine multi-point games in an 11-game span since Mark Messier did so during the 1993-94 season.
Спорт-Экспресс 21:32
Здоровье

В России начнется подъем заболеваемости гриппом

Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля.
Gorodvo.ru 05:09
Киберспорт

В Overwatch разрешили поиграть бесплатно до 4 декабря

При покупке Overwatch после бесплатного пробного периода прогресс для учётной записи будет сохранён.
Ferra 08:21
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и думать о себе

РБК 15:29
Футбол

«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Коммерсантъ 14:50
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное