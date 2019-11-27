Лига чемпионов

RT на русскомRT на русском«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Локомотив — Байер
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
11′
Рифат Жемалетдинов
Бенедикт Хеведес
43′
46′
Леон Бэйли
Юлиан Баумгартлингер
54′
Свен Бендер
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
65′
Владислав Игнатьев
67′
Ведран Чорлука
67′
77′
Венделл
77′
Карим Бельараби
Лукас Аларио
Эдер
Федор Смолов
77′
Дмитрий Баринов
82′
90′
Керем Демирбай
Ларс Бендер
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 0:2. Гости вышли вперёд на 11-й минуте благодаря автоголу Рифата Жемалетдинова.
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

Итоги выступления «Локомотива» в Лиге чемпионов-2019/20

Чемпионат02:30

В России «Байер» проигрывал только «Спартаку»

Спорт-Экспрессвчера в 17:02

Дибала забил супер гол, а «Шахтер» выстоял в Манчестере. Главное из вторничных матчей ЛЧ

Sport24.ruвчера в 17:37

«Локо» проиграл «Байеру» и потерял шансы на евровесну. Все решил нелепейший автогол Жемалетдинова и классный удар Бендера (видео)

Матч ТВвчера в 12:42

Как «Локомотив» проиграл «Байеру» в ЛЧ

RT на русскомвчера в 16:21

«Локомотив» – первый клуб Лиги чемпионов, лишившийся шансов на еврокубки весной

Sports.ruвчера в 17:46

Обидное поражение «Локомотива» в матче с «Байером» - 0:2: все голы матча. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 14:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Общество

Назван худший город в России по качеству жизни

REGNUM 00:54
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Культура

Артист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов

Известный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, внезапно покинул шоу талантов «X-фактор», сославшись на внутренние проблемы.
REGNUM 01:51
Армия и оружие

Госдеп США обнаружил «российское военное вмешательство» в Ливии

«Военное вмешательство» со стороны России подрывает стабильность в Ливии, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер на брифинге.
REGNUM вчера в 23:47
Общество

Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
BFM.ru 02:16
Шоу-бизнес

Брэд Питт пригласил на свидание двух женщин сразу

Напомним, Алия – далеко не первая дама, роман с которой приписывают Питту после крушения его брака с Анджелиной Джоли.
7Дней.ру вчера в 06:00
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000

Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
RT на русском вчера в 22:48
Экономика

Компаниям не хватает умелых рук

19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%).
Коммерсантъ вчера в 17:25
Общество

В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Известия вчера в 23:51
Игры

Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»

Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
REGNUM вчера в 09:22
Общество

Владивосток станет официально столицей Приморья

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Владивостока подготовили для краевых коллег законопроект о статусе Владивостока, его рассмотрели 14 ноября 2019 года.
REGNUM вчера в 21:17
Общество

Число вакансий в России бьет все рекорды

Число вакансий в отечественных компаниях достигло рекордного показателя в 1 млн, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
BFM.ru 01:10
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Газета.Ru вчера в 17:33
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Технологии

Один укол кетамина может уменьшить проблему алкоголизма

По данным исследования укол кетамина для страдающих алкоголизмом привел к быстрому снижению потребности в выпивке и длительному снижению потребления алкоголя в течение девяти месяцев.
ГЛАС.RU вчера в 12:55
Происшествия

Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро

РИА Новости 00:56
Экономика

Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

По данным НБКИ, с ноября 2018 г. число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%.
Ведомости вчера в 07:17
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании выросло до 20

Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 20 человек, пишет Albanian Daily News со ссылкой на Минобороны страны.
РБК вчера в 15:01
Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета вчера в 02:59
Политика

Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Lenta.ru вчера в 15:24
Политика

NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму

Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
РИА Новости вчера в 17:47
Авто

Новый Renault Sandero Stepway появится в следующем году

Sandero новой генерации, как сообщается, покажут следующим летом, а публичная премьера модели ожидается на автосалоне в Париже в 2020 году, где к нему присоединится и Logan третьего поколения.
SpeedMe 25 ноября в 14:14
Происшествия

В Иркутске подросток спас 9-летнюю девочку от педофила

Общественная служба новостей вчера в 06:25
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии

Робот «Кунгас», предназначенный для Вооруженных сил РФ, успешно прошел государственные испытания.
Аргументы и Факты 24 ноября в 16:55
Общество

В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации

В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.
Газета.Ru вчера в 14:00
Происшествия

Пять пострадавших в ДТП с электричкой под Астраханью госпитализированы

Как сообщало ИА REGNUM, электричка, в которой находилось 650 человек, и автобус столкнулись сегодня утром, 27 ноября, на территории промышленного предприятия в Красноярском районе Астраханской области.
REGNUM 02:19
Общество

Треть россиян отказались переходить на фриланс

В результате, как показал опрос, уже сейчас треть россиян имеют подработку или даже полноценную работу, теоретически позволяющую причислить их к самозанятым, отмечается в сообщении Сбербанка.
РБК 01:17
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное