Лига чемпионов

Радио ЗенитРадио Зенит«Локомотив» потерял шансы на плей-офф еврокубков

Локомотив — Байер
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
11′
Рифат Жемалетдинов
Бенедикт Хеведес
43′
46′
Леон Бэйли
Юлиан Баумгартлингер
54′
Свен Бендер
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
65′
Владислав Игнатьев
67′
Ведран Чорлука
67′
77′
Венделл
77′
Карим Бельараби
Лукас Аларио
Эдер
Федор Смолов
77′
Дмитрий Баринов
82′
90′
Керем Демирбай
Ларс Бендер
Итоговый счет матча группового этапа Лиги чемпионов против «Байера», который прошел в Москве накануне, 2:0 в пользу гостей. Рифат Жемалетдинов забил в свои ворота, второй гол на счету Свена Бендера. В другой встрече этой группы "Ювентус" дома обыграл "Атлетико" 1:0.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

«Локомотив» проиграл «Байеру» и вылетел из Лиги чемпионов и Лиги Европы

Газета.Ru02:16

Одним решением Бош перевернул матч и вынес «Локомотив» из еврокубков. Разбираем его (и игру Миранчуков)

Матч ТВ04:57

Спортивный директор «Барселоны» посетил матч ЛЧ «Локомотив» — «Байер» в Москве

Чемпионат04:29

Плохи все, кроме «Зенита»: как российские участники ЛЧ проводили евровесну

МК-Спорт08:59

Обидное поражение «Локомотива» в матче с «Байером» - 0:2: все голы матча. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 14:59

Три из пяти голов «Байера» соперники забили в свои ворота

Спорт-Экспрессвчера в 16:35

«Локомотив» – первый клуб Лиги чемпионов, лишившийся шансов на еврокубки весной

Sports.ruвчера в 17:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:34, Вашингтон
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили в рамках «Черной пятницы»

Автоновости дня 00:48
Культура

Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

OvideO.ru 13:25
Общество

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
BFM.ru 11:26
Здоровье

Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве

Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
ТАСС 10:07
Происшествия

Историк Соколов уже был судим ранее: по его вине погиб человек

Вести.Ru 13:59
Политика

Пушков оценил обращение четырех стран к РФ по Украине

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на призыв глав МИД Швеции, Литвы, Эстонии и Украины к России "уважать международное право".
Московский Комсомолец 02:40
Общество

Адвокат рассказал, чем занимается в СИЗО историк Соколов

Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал о состоянии своего подзащитного, а также об условиях его содержания в СИЗО.
Москва 24 12:30
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Общество

Эво Моралес заявил, что его разыскивает Интерпол

"Интерпол разыскивает меня в Южной Америке за преступления, которых не было", - заявил Моралес на пресс-конференции в Мехико.
РИА Новости 13:24
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и подумать о себе

Президент России Владимир Путин в беседе с жителями Санкт-Петербурга, которая состоялась после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, посоветовал не зацикливаться на украинской проблематике.
Вести.Ru 13:15
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru вчера в 10:19
Политика

Путин принял участие в закладке патрульного ледокола «Николай Зубов»

Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов» на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.
REGNUM 10:12
Армия и оружие

Британии предсказали поражение в случае войны с Россией

Аналитик из Королевского объединенного института оборонных исследований в Великобритании Джек Уотлинг заявил, что британская армия потерпит поражение в случае войны с Россией.
Газета.Ru 09:43
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

РИА Новости вчера в 15:34
Политика

Президент Литвы дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Совет относительно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки» дал президенту Украины Владимиру Зеленскому его литовский коллега Гитанас Науседа.
News.ru 07:14
Здоровье

Медики назвали опасные ошибки при лечении насморка

Медики назвали опасные ошибки при лечении насморка.
UfacityNews.ru вчера в 10:15
Здоровье

40 медицинских учреждений капитально отремонтируют на Кубани

В следующем году на программу «Развитие здравоохранение» планируется направить более 62,7 млрд рублей, а финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году составит около 7 мрлд рублей.
Туапсинские вести 06:39
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
RT на русском 08:51
Общество

Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Российская газета 07:21
Политика

Украинский генерал заявил об «уязвимости» Крымского моста

Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Крымский мост уязвим для ударов с воздуха.
Известия 10:50
Культура

Премьера мультфильма «Холодное сердце 2» состоится уже 28 ноября

Во время путешествия любимые персонажи узнают истоки древних легенд и раскроют невероятные тайны. На западе фильм приняли очень тепло.
Inc-news.ru 25 ноября в 16:15
Наука

Вытряхивание воды из ушей может привести к повреждению мозга ребёнка

В ходе новой научной работы исследователи провели тесты на 3D-моделях, во время которых у маленьких детей зафиксировали 10-кратное превышение критического ускорения, которое создается при встряхивании над силой тяжести по отношению к размеру ушей, что может привести к повреждению головного мозга.
МедиаПоток 25 ноября в 11:48
Гаджеты

«Ассистент» Google превратит Android-смартфоны в смарт-дисплеи

Компания Google рассказала об особенностях работы режима Ambient Mode для "Ассистента", наделяющего Android-смартфон функциями смарт-экрана.
Вести.Хайтек вчера в 06:14
Происшествия

Проспект Тореза заволокло паром из-за прорыва трубы

В среду, 27 ноября, стало известно, что на пересечении проспекта Тореза и улицы Есенина прорвало трубу с горячей водой.
Форпост Северо-Запад 09:16
Политика

Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым.
Газета.Ru 13:45
Общество

Путин прибыл на церемонию прощания с Людмилой Вербицкой

Президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ) на церемонию прощания с президентом вуза Людмилой Вербицкой, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 06:35
Экономика

Москва лидирует по росту цен на элитное жилье

За год элитная недвижимость в российской столице подорожала на 11,1%, говорится в сообщении Knight Frank.
Вести.Ru 08:25
Происшествия

Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии

Lenta.ru 08:42
Футбол

Болельщики «Мальмё» осквернили статую Ибрагимовича

Чемпионат 13:59
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное