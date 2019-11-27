Лига чемпионов
Радио Зенит«Локомотив» потерял шансы на плей-офф еврокубков
|11′
Рифат Жемалетдинов
Бенедикт Хеведес
|43′
|46′
Леон Бэйли
Юлиан Баумгартлингер
|54′
Свен Бендер
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
|65′
Владислав Игнатьев
|67′
Ведран Чорлука
|67′
|77′
Венделл
|77′
Карим Бельараби
Лукас Аларио
Эдер
Федор Смолов
|77′
Дмитрий Баринов
|82′
|90′
Керем Демирбай
Ларс Бендер
|46%
|Владение мячом
|54%
|75%
|Процент точных передач
|80%
|2
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|5
|13
|Отборы
|10
|20
|Фолы
|18
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
5
Хёведес
31
Рыбус
69
Куликов
7
Крыховяк
6
Баринов
11
Миранчук
59
Миранчук
9
Смолов
1
Градецки
3
Рецос
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
13
Аларио
20
Арангис
8
Бендер
19
Диаби
31
Фолланд
15
Баумгартлингер
Байер
Расстановка 4‑4‑2
Итоговый счет матча группового этапа Лиги чемпионов против «Байера», который прошел в Москве накануне, 2:0 в пользу гостей. Рифат Жемалетдинов забил в свои ворота, второй гол на счету Свена Бендера. В другой встрече этой группы "Ювентус" дома обыграл "Атлетико" 1:0.
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Обидное поражение «Локомотива» в матче с «Байером» - 0:2: все голы матча. ВИДЕО
Sport.ruвчера в 14:59
«Локомотив» – первый клуб Лиги чемпионов, лишившийся шансов на еврокубки весной
Sports.ruвчера в 17:46
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:34, Вашингтон
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