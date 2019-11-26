Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 0:2. Гости вышли вперёд на 11-й минуте благодаря автоголу Рифата Жемалетдинова.

Политика Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.

Хоккей КХЛ. Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» В Москве столичное "Динамо" с результатом 4:1 обыграло ярославский "Локомотив". Максим Афиногенов вывел динамовцев вперед на 9 минуте.

Политика Трампа пригласили на слушания по импичменту президента США Приглашение на слушания по тяжким преступлениям и проступкам направил президенту США председатель Юридического комитета парламента США Джеррольд Надлер 26 ноября, сообщает пресс-служба комитета.

Здоровье В медучреждения Ставрополья привлекают докторов и фельдшеров Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, на текущий год федеральное министерство утвердило заявку Ставрополья на 81 врача и 10 фельдшеров, которые получат компенсационные выплаты в размере 1 млн и 500 тысяч рублей соответственно.

Культура Шнуров и Васильева обсудили проблему образа «сварщика с водкой» Музыкант и член Общественного совета при Комитете по культуре Госдумы РФ Сергей Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева обсудили проблему рабочих профессий в России.

Происшествия В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Общество Медведев оценил возможное освобождение малоимущих россиян от НДФЛ Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).