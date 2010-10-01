Лига чемпионов
RT на русском«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
|11′
Рифат Жемалетдинов
Бенедикт Хеведес
|43′
|46′
Леон Бэйли
Юлиан Баумгартлингер
|54′
Свен Бендер
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
|65′
Владислав Игнатьев
|67′
Ведран Чорлука
|67′
|77′
Венделл
|77′
Карим Бельараби
Лукас Аларио
Эдер
Федор Смолов
|77′
Дмитрий Баринов
|82′
|90′
Керем Демирбай
Ларс Бендер
|46%
|Владение мячом
|54%
|75%
|Процент точных передач
|80%
|2
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|5
|13
|Отборы
|10
|20
|Фолы
|18
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
5
Хёведес
31
Рыбус
69
Куликов
7
Крыховяк
6
Баринов
11
Миранчук
59
Миранчук
9
Смолов
1
Градецки
3
Рецос
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
13
Аларио
20
Арангис
8
Бендер
19
Диаби
31
Фолланд
15
Баумгартлингер
Байер
Расстановка 4‑4‑2
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 0:2. Гости вышли вперёд на 11-й минуте благодаря автоголу Рифата Жемалетдинова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Аспирин» – не допинг. «Локомотив» дома проиграл «Байеру» и остался без еврокубковой весны
Советский спортвчера в 14:48
Выхода нет. «Локомотив» уступил «Байеру» в матче ЛЧ и не сыграет весной в еврокубках
ТАСС Спортвчера в 20:10
«Локомотив» – первый клуб Лиги чемпионов, лишившийся шансов на еврокубки весной
Sports.ruвчера в 17:46
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в СМИ
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Политика
В Совфеде отреагировали на призыв глав МИД четырех стран к России
Ранее министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины обратились к России, призывая уважать международное право.
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с 80-летием
В свою очередь глава правительства вспомнил про фильм «Дикая собака динго», который открыл актрису миру.
Космос
«Союз МС-16» доставили на Байконур
Корабль "Союз МС-16" доставили на космодром Байконур, передает корреспондент The Moscow Post. Об этом информирует "Роскосмос".
Авто
Названы самые надежные кроссоверы на рынке Германии
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Армия и оружие
Совбез Турции постановил продолжить операцию на севере Сирии
Напомним, ВС Турции 9 октября дали старт «антитеррористической» операции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.
Происшествия
Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью
По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние праздники
Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Общество
Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Политика
Нацбанк Украины заявил о давлении со стороны Коломойского
Правление Нацбанка Украины заявило о давлении со стороны украинского предпринимателя и бывшего совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского.
Политика
NI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму
Авторитетное американское издание "Нэйшнл Интерест" призывает Вашингтон пересмотреть позицию по Крыму.
Происшествия
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Общество
Суд в Швеции сегодня, как ожидается, озвучит решение по апелляции «Газпрома»
В «Газпроме» решением удовлетворены не были и подали апелляцию, решение по которой, как ожидается, и будет озвучено сегодня.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Спорт
Будущий глава WADA назвал очень жёсткими возможные санкции против РФ
Избранный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька назвал предлагаемые санкции в отношении РФ «очень жёсткими».
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Авто
Названы меры господдержки, которые могут спасти российский авторынок
Как восстановить былые позиции, и какие меры господдержки помогут авторынку России вновь выйти «в плюс», выяснило аналитическое агентство «АвтоСТАТ».
Общество
Большинство россиян обдумывает переход на фриланс
Большинство россиян (72%) рассматривает возможность перехода на фриланс, сообщил РБК со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру».
Общество
В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
Общество
Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства
Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
Общество
CNN: Американский конгресс эвакуировали из-за стаи птиц
Стая птиц могла оказаться в закрытом для полетов воздушном пространстве над столицей США и стать причиной эвакуации конгресса.
Кино
Выход «Годзилла против Конга» перенесли на восемь месяцев
Кинокомпании Warner Bros. и Legendary Pictures перенесли картину «Годзилла против Конга» на восемь месяцев.
Происшествия
Сторонника террористической организации ИГИЛ задержали в Иркутске
В Иркутске задержали 26-летнего уроженца Таджикистана, который входил в ряды запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и совершал преступления на территории областного центра.
Экономика
Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль
Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.