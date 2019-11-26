Московский "Локомотив" уступил на своем поле немецкому "Байеру" в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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