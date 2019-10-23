Лига чемпионов

Телеканал 360°Телеканал 360°«Ювентус» победил «Локомотив» в Лиге Чемпионов

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 22 октября
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Фанаты российской команды были уверены в победе практически до конца второго тайма. «Локомотив» лидировал со счетом 1-0. Первый за игру мяч удалось забить российскому футболисту Алексею Миранчукуна 30-й минуте матча.
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