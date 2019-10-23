Лига чемпионов

Взгляд.руВзгляд.ру«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в футбольной Лиге чемпионов

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 22 октября
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Матч группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом» завершился победой туринского клуба. "Ювентус" одержал победу в Турине со счетом 2:1. Счет открыл Алексей Миранчук (" Локомотив"), но "Ювентус" ответил двумя голами Пауло Дибалы, пишет "Чемпионат".
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