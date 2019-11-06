Лига чемпионов

Аргументы и ФактыАргументы и Факты«Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
ФК «Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
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