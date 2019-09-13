Футболисты «Сочи» в домашнем матче девятого тура чемпионата России уступили «Локомотиву» из Москвы. Встреча, прошедшая в субботу в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе на 20-й минуте мяч забил Гжегож Крыховяк.

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