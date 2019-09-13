Московский клуб «Локомотив» обыграл в девятом туре чемпионата России по футболу «Сочи».

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Политика Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.

Футбол «Барселона» разгромила «Валенсию», несмотря на старания Черышева Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне, завершилась победой хозяев со счетом 5:2. В составе победителей дубль оформил Луис Суарес (61-я и 82-я минуты), еще по голу забили Анссумане Фати (2), Френки де Йонг (7) и Жерар Пике (51).

Политика Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.

Гаджеты Новая уязвимость SIM-карты позволяет шпионить за пользователями Новая уязвимость SIM-карты под названием SimJacker позволяет шпионить за пользователями.

Происшествия Число жертв ДТП под Ярославлем возросло до восьми Число погибших в результате ДТП в Ярославской области возросло до восьми, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти.

Армия и оружие Эстонцы создали робота-ракетоносца Эстонцы создали робота, умеющего запускать американские переносные противотанковые ракеты «Джавелин».

Армия и оружие Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.

Религия В РПЦ назвали зарплаты священников Кроме зарплаты, священник может получать пожертвования за совершение так называемых треб.

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Баскетбол Аргентина вышла в финал чемпионата мира Аргентина стала финалистом чемпионата мира по баскетболу. В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.

Экономика Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.

Политика Кравчук: украинцы хотели союза с Россией Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства.

Шоу-бизнес В сети обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова Катафалки, кареты, тосты от политиков, танцы невесты в нижнем белье — в сети бурно обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Шоу-бизнес Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.

Политика Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.

Транспорт В Москве за пять лет построят почти 50 станций метро В Москве до 2023 года планируется построить более 100 км линий метрополитена, 41 станцию и пять электродепо, сообщает сайт столичного стройкомплекса.

Политика Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Технологии Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.