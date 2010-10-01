Московский «Локомотив» сумел одержать победу над леверкузенским «Байером» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча, которая проходила на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Локомотива».

«Локомотив» одержал победу над «Байером» в ЛЧ

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