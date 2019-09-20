РПЛ

RT на русскомRT на русскомОренбург — Локомотив 2:3

Оренбург — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
10′
Дмитрий Баринов
33′
Владислав Игнатьев
45′+1′
Дмитрий Живоглядов
48′
Федор Смолов
Жига Шкофлек
Вадим Афонин
64′
68′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
Filip Rogic
69′
75′
Федор Смолов
Эдер
77′
Александр Коломейцев
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
81′
88′
Эдер
Filip Rogic
Андреа Чуканов
88′
90′
Дмитрий Баринов
Брайан Идову
Артем Кулишев
90′+2′
Московский «Локомотив» на выезде обыграл «Оренбург» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
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